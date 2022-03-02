Бывшего продюсера Светланы Лободы лишили российского гражданства

Нателла Крапивина и ее сестра больше не являются гражданками РФ.

39-летнего продюсера Нателлу Крапивину лишили российского гражданства. Нателла известна как продюсер украинской певицы Светланы Лободы, с которой они недавно поссорились. Об этом сообщает Obozrevatel.

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Крапивина родилась в Ашхабаде, однако переехала в Украину и выросла здесь, окончив киевский ВУЗ.

Пресс-центр МВД РФ отмечает, что при получении гражданства РФ были допущены ошибки и не предоставлены все необходимые документы, в результате чего знаменитость и лишают российского паспорта.

Однако причина может крыться совсем в другом, ведь после начала военной агрессии РФ в Украине Нателла Крапивина высказала свою позицию против войны и публично поссорилась с ведущей Тиной Канделаки, которая выложила пост в поддержку "военной операции" в Украине.

[ + – ] Нателла Крапивина была продюсером Светланы Лободы с 2010 года

Нателла отметила, что Канделаки "продажная", от нее просто "тошнит". Хотя женщины в свое время поддерживали дружбу и сотрудничали.

Также 39-летняя Нателла долгое время была продюсером Светланы Лободы, недавно призывавшей немедленно прекратить войну в Украине со слезами на глазах, однако в 2021 году они прекратили свое сотрудничество.

Отметим, что именно студия Нателлы TeenSpirit придумала популярную передачу "Орел и решка", активно транслируемую в странах бывшего СНГ. После начала военной агрессии РФ в Украине 24 февраля 2022 года TeenSpirit и телеканал "Пятница" прекратили свое сотрудничество.

Ранее Фокус писал об обращении певицы Веры Брежневой из-за начала войны в Украине.

Также помочь Украине в своих соцсетях умоляла певица Настя Каменских.