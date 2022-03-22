Monatik, Jerry Heil, Сергій Бабкін та інші українські зірки 1 квітня виступлять на благодійному концерті у Варшаві

100% коштів з концерту підуть на допомогу українським дітям.

1 квітня українські знаменитості, які наразі перебувають за кордоном, виступлять у столиці Польщі Варшаві з благодійним концертом, гроші за який підуть у Фонд Маші Єфросініної на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Про це повідомив Дмитро Монатік (Monatik) у своєму Instagram.

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Серед зірок на концерті виступлять український співак Monatik, виконавиця Jerry Heil, музикант Сергій Бабкін, Олена Кравець з "Вечірнього кварталу", учасники популярного розважального шоу "Дізель шоу" та українські стендапери.

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"У мене, як і в мільйонів людей, весь цей час душа роздирається на частини. По-перше, від жорстокої війни в ​​моїй прекрасній країні Україні. По-друге, через те, що я опинився за кордоном, коли все сталося. Ніхто з нас не міг повірити, що російська влада дасть злочинний наказ і розпочнеться війна", — написав Дмитро та зазначив, що відчуває синдром "вцілілого". Музикант анонсував благодійний тур, перший концерт якого відбудеться у Варшаві 1 квітня.

У підписників українського музиканта в коментарях виникло запитання, як же чоловіків призивного віку випустили з країни в умовах воєнного стану. Проте, як відомо, Монатик з родиною виїхав до Іспанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Учасники "Дізель шоу", гумористи Євген Сморигін та Дмитро Танковіч — білоруси, тому не підпадають під українську мобілізацію. А музикант Сергій Бабкін — батько трьох дітей, що також є умовою для відхилення від загальної мобілізації.

Нагадаємо, російська акторка Марія Машкова, донька актора Володимира Машкова, підтримала Україну та закликала припинити "нічне жахіття" в Україні. Вона засудила путінський режим, який розпочав війну на території України.