Леся Никитюк представила клип о российской пропаганде

В ролике высмеяны самые распространенные мифы росСМИ.

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк представила песню и клип о российской машине пропаганды. Ролик получил название "Сіла птаха" и имеет мотив украинской народной песни. Кавером на нее поделилась знаменитость на своей Instagram-странице с почти 4 млн подписчиков.

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"Ловите новую биологическую песню от нашей компании😉💪🏻", — подписала пост Никитюк.

Сначала Леся спела о желтокрылой украинской птице, которая села на заборе "москалевского Кремля", чтобы распилить там новый вирус. По легенде, птицу вырастили в тайных голубятнях за Днепром западные ученые и вживили ей электронный чип в голову.

И теперь желтокрылая птица страшнее байрактара и оплодотворяет женщин прямо с неба. А рожают женщины настоящих бандеровцев, которые "не говорят по-кацапски".

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Также вспомнила Леся и об украинских гусях, сбивающих любые российские самолеты.

"Бойтесь, с**и, потому что у нас "на Украине" даже у мыши есть звание", — поет украинская телеведущая, обращаясь к россиянам.

Напомним, канадский актер Киану Ривз поддержал Украину, сфотографировавшись с желто-синим плакатом и своими поклонницами.

Также Фокус писал о том, что Андрей Данилко высмеял видеообращение Светланы Лободы, в котором она плачет на камеру.