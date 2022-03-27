Киану Ривз поддержал Украину (фото)

Голливудская знаменитость сфотографировалась с желто-голубым плакатом.

57-летний голливудский актер Киану Ривз выразил свою поддержку Украине, сфотографировавшись с желто-голубым плакатом, на котором написано "Все буде Україна" и нарисованные контуры Украины.

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Фото, на котором звезда фильмов "Матрица" и "Джон Уик" и, вероятно, его две поклонницы, активно распространяется в соцсетях.

[ + – ] Киану Ривз, вероятно, со своими поклонницами

Ранее Фокус писал о "запрете" на Киану Ривза в Китае. Из-за будущего участия актера в благотворительном концерте, посвященном тибетской проблеме, его творчество начали бойкотировать еще в начале 2022 года. Сейчас, после скандального мероприятия, удалили более 20 фильмов с его участием из популярных китайских стриминговых сервисов, среди которых и классика "Матрица".

Напомним, украинка по происхождению, актриса Мила Кунис и ее муж, Эштон Кутчер публично поддержали украинцев и собрали более 20 миллионов долларов для украинских беженцев, пострадавших от российской военной агрессии.