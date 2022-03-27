Кіану Рівз підтримав Україну (фото)

Голлівудська знаменитість сфотографувалася з жовто-блакитним плакатом.

57-річний голлівудський актор Кіану Рівз висловив свою підтримку Україні, сфотографувавшись з жовто-блакитним плакатом, на якому написано "Все буде Україна" та намальовані контури України.

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Фото, на якому зірка фільмів "Матриця" та "Джон Вік" та, ймовірно, його дві шанувальниці, активно шириться в соцмережах.

[ + – ] Кіану Рівз, ймовірно, зі своїми прихильницями

Раніше Фокус писав про "заборону" на Кіану Рівза в Китаї. Через майбутню участь актора в благодійному концерті, присвяченому проблемі Тибету, його творчість почали бойкотувати ще на початку 2022 року. А наразі, після скандального заходу, видалили понад 20 фільмів з його участю з популярних китайських стримінгових сервісів, серед яких і популярна "Матриця".

Нагадаємо, українка за походженням, акторка Міла Куніс та її чоловік, Ештон Кутчер публічно підтримали українців та зібрали понад 20 мільйонів доларів для українських біженців, котрі постраждали від російської військової агресії