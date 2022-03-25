У Китаї видаляють усі фільми з Кіану Рівзом

Раніше китайці вже оголошували бойкот творчості актора.

Напередодні китайські стримінгові майданчики вилучили зі своїх платформ фільми з 57-річним канадським актором Кіану Рівзом. Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, таке рішення спричинила участь знаменитості в концерті, присвяченому Тибету та організованому некомерційною організацією, яку заснував духовний тибетський лідер Далай-лама XIV, якого в офіційному Пекіні звинувачують у розпалюванні сепаратизму в Тибеті.

Після цього китайські стримінгові платформи Tencent Video та iQiyi видалили майже 20 фільмів з участю Кіану Рівза, зокрема всі частини "Матриці" та бойовик "Джон Вік".

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Наприкінці січня 2022 року Кіану Рівз отримав жорстку критику з боку китайських користувачів соціальних мереж після того, як з'ясувалося, що він планує з'явитися на концерті 3 березня, організованому Tibet House US. А оскільки дійство пройшло з порушеннями профілактичних заходів проти поширення коронавірусу, канадський актор отримав ще більше критики в мережі.

Зазначимо, що Китайська Народна Республіка анексувала Тибет у 1950 році, через рік після приходу до влади Мао Цзедуна. Зрештою, це призвело до вигнання Далай-лами XIV, який наразі живе в індійському місті Дхарамсала.

Нагадаємо, у січні китайці оголосили бойкот Кіану Рівзу через його майбутню участь у концерті, присвяченому проблемі Тибету.