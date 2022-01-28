Китайці оголосили бойкот Кіану Рівзу

Актор стане учасником благодійного концерту на підтримку Тибету, запланованого на 3 березня. Це дуже не сподобалося китайським націоналістам, які виступають проти незалежності регіону, і вони вирішили покарати голлівудську знаменитість.

Молоді китайські націоналісти закликають співвітчизників бойкотувати нещодавно випущений науково-фантастичний блокбастер "Матриця: Воскресіння". Причиною стала новина в китайських соцмережах про те, що виконавець головної ролі Кіану Рівз приєднається до благодійного концерту Tibet House у США в березні, повідомляє Variety.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Благодійний концерт будинку Тибету в США, вперше проведений в 1989 році, є збором коштів для підтримки роботи культурного посольства. Він приурочений до Нового року Тибету, який традиційно відзначається молитовним фестивалем Монлам.

Хоча незрозуміло, як Рівз збирається виступити на віртуальному заході 3 березня, він приєднується до таких зірок як Патті Сміт, Лорі Андерсон, Трей Анастасіо та Джейсон Ісбелл. Композитор Філіп Глас є художнім керівником заходу. Концерт транслюватиметься через Mandolin.

[ + – ] Кіану Рівз братиме участь у віртуальному концерті на підтримку культури Тибету

Підтримка Рівзом культурної організації, яка була заснована в 1987 році на прохання лідера Тибету Далай-лами, зачепила китайців за живе. Кіану піддається критиці у зв'язку з політикою "національного омолодження" країни, що проводиться Комуністичною партією, яка вимагає, щоб усі засоби масової інформації "активно просували чудову китайську традиційну культуру, революційну культуру та передову соціалістичну культуру". Нещодавно КПК вжила жорстких заходів щодо дитячих відеоігор, зображень "пестунчиків" на телебаченні та старого епізоду "Сімпсонів", у якому згадується різанина на площі Тяньаньмень.

Коли ж "Бійцівський клуб" нарешті потрапив на китайський потоковий сайт Tencent Video, його фінал був перероблений, щоб включити заставку, яка пояснює, що поліція врятувала становище та "заарештувала всіх злочинців".

"Матриця: Воскресіння" була показана в Китаї в грудні, заробивши лише $7,5 млн у перші вихідні. Після двотижневого прокату ця сума становила $12,3 млн.

"Як може Кіану Рівз не розуміти цього та взяти участь у концерті за незалежність Тибету? Хіба ці знаменитості не бояться втратити ринок Китаю?" – пише користувач під ніком CHINAD8 на китайському сайті мікроблогів Weibo, відомий своєю радикальною китайською позицією.

Голлівудські зірки, які раніше демонстрували підтримку або зв'язок із будь-якими особами або організаціями, які розглядаються як прихильники протибетської незалежності, є табу в країні, яку керує Комуністична партія Китаю. Їм можуть заборонити в'їзд до країни. Так, одними з тих, хто поплатився за підтримку тибетської незалежності, стали Річард Гір, який підтримує тісний зв' язок із Далай-ламою XIV, вигнаним духовним лідером Тибету, і Бред Пітт через участь у фільмі "Сім років у Тибеті". Обструкції було піддано й Селену Гомесу за те, що сфотографувалася з Далай-ламою, який відмовився від посади лідера Тибету в 2011 році.

Китайська Народна Республіка анексувала Тибет у 1950 році, через рік після приходу до влади Мао Цзедуна, назвавши це "мирним приєднанням". Зрештою, це призвело до вигнання Далай-лами XIV, який тепер живе в індійському місті Дхарамсала. При ньому діє тибетський уряд у вигнанні, який із 2011 року очолює Лобсанг Сенге.

Нагадаємо, Кіану Рівз віддав дві третини гонорару за "Матрицю" на благодійність.