Кіану Рівз віддав дві третини гонорару за "Матрицю" на благодійність: куди пішли гроші

Кіану вважає за краще не афішувати свою благодійність, проте про його доброту ходять легенди, а справи говорять самі за себе.

57-річний голлівудський актор Кіану Рівз, відомий своєю добротою, щедрістю та безкорисливістю, пожертвував 70% гонорару за серію фільмів "Матриця" на дослідження раку, повідомляє New York Post.

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За інформацією видання, за участь у зйомках глобальної франшизи актор отримав лише $45 млн, віддавши $31,5 млн на фінансування досліджень лейкемії.

Уперше пожертву актор зробив ще 1999 року після виходу першої частини "Матриці". У той час тема боротьби з лейкемією для нього була більш ніж актуальною, оскільки його сестра Кім боролася з цією недугою з 1991 по 2001 рік, доки не увійшла до ремісії. Виконавець ролі Нео отримав аванс у $10 млн, а коли фільм став касовим блокбастером, заробив ще $35 млн. За інформацією ЗМІ, за четверту частину його гонорар становив близько $14 млн.

Рівз продовжував жертвувати гроші на дослідження після того, як Кім одужала та навіть створив свій власний фонд боротьби з раком, не афішуючи особливо його діяльність. Він допомагає декільком дитячим лікарням і дослідженням раку.

[ + – ] Кіану Рівз із сестрами Кім (ліворуч) і Каріною Фото: Getty Images

"Я не люблю вказувати своє ім'я. Я просто дозволяю фонду робити те, що він робить", — говорив Кіану в одному зі своїх інтерв'ю.

У 2020 році Рівз продав із аукціону 15-хвилинне побачення в Zoom із самим собою за $19 тис, а гроші пожертвував на Camp Rainbow Gold, літню програму для дітей Айдахо, хворих на рак.

Нагадаємо, після закінчення зйомок четвертої частини "Джона Віка" Кіану подарував членам каскадерської команди фільму годинники Rolex Submariner на подяку за їхню роботу над франшизою, прем'єру останнього фільму якої перенесли на цілий рік.

Нещодавно Рівз зізнався, що хотів би зіграти супергероя з кіноселену Marvel, а також зазначив, що не проти повернутися до ролі Джона Костянтина з фільму "Костянтин: Володар темряви".