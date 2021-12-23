Прем'єра фільму "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом у наступному році скасовано: названо причину

Спочатку бойовик мав вийти на великі екрани 21 травня 2022 року.

Шанувальники не побачать наступного року четверту частину популярної франшизи "Джон Вік", оскільки її реліз перенесено майже на рік, і нова дата виходу – 24 березня 2023 року, повідомляє Lionsgate, дистриб'ютор фільму в тематичному ролику.

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У короткому відео, що анонсує перенесення прем'єри, використовувалися кадри з попередніх фільмів про Джона Віка, на яких показаний офіс, де сидять жінки з татуюваннями, які передають вказівки вбивцям у всьому світі.

Серед стуку друкарських машинок та старомодних телефонних комутаторів одному оператору вручається досьє, яке вона відкриває. Усередині – фото Джона Віка. Далі камера показує дошку, на якій робітники написали "24 березня 2023 року".

[ + – ] Перенесення фільму майже на рік дасть його творцям час для того, щоб зробити картину максимально видовищною.

Швидка вставка зелено-чорного екрану комп'ютера підтверджує, що це дата всесвітнього релізу четвертої частини бойовика про Віка. Нагадаємо, що раніше вихід картини планувався на 21 травня 2022 року.

Причиною перенесення Deadline називає небажання продюсерів випускати фільм "Джон Вік 4" практично в той же час, коли на екрани виходить Топ Ган: Меверік, реліз якого запланований на 27 травня 2022 року. Прем'єра фільму з Томом Крузом, Майлзом Теллером, Дженніфер Коннеллі та Джоном Геммом відкладалася вже кілька разів через пандемію, і шанувальники чекають на нього не менше, ніж продовження саги про пригоди Віка. Тому він може скласти серйозну конкуренцію бойовику з Кіану Рівзом та підірвати його касові збори.

За словами джерел, зйомки "Джона Віка 4" завершилися зовсім недавно, і перенесення прем'єри дасть творцям бойовика більше часу, щоб зосередитись на візуальних ефектах та редагуванні в постпродакшні.

У четвертій частині франшизи Джон Вік, який, виходячи з подій попередньої серії під назвою "Парабелум", опинився в розладі з глобальною мережею найманих убивць, возз'єднається з Лоуренсом Фішберном, який зіграв роль Морфеуса у всіх частинах "Матриці", крім останньої. Він допоможе Джонатану в протистоянні кланам. Відомо також, що у фільм включать кілька екшн-сцен, вирізаних з "Джона Віка 3", де використовуються сюжетні елементи з легенд про короля Артура, вестернів і картин про самураїв.

[ + – ] Творці фільму не розкривають сюжету, але стали відомі деякі моменти

Фільми про пригоди найманого вбивці отримали хороші відгуки критиків, а також зібрали понад пів мільярда доларів у світовому прокаті.

Наразі у світовому прокаті йде картина "Матриця: Воскресіння", в якій Нео і Триніті знову возз'єдналися. Кіану Рівз в одному зі своїх інтерв'ю зізнався, що в майбутньому хотів би спробувати себе в ролі супергероя в кіновсесвіті Marvel, а також із задоволенням повернувся б до ролі Джона Костянтина в містичному трилері "Костянтин: Король темряви".

Раніше ми писали, скільки актор отримав за зйомки в новій "Матриці".