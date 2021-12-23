Премьера фильма "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в следующем году отменена: названа причина

Изначально боевик должен был выйти на большие экраны 21 мая 2022 года.

Поклонники не увидят в следующем году четвертую часть популярной франшизы "Джон Уик" , поскольку ее релиз перенесен почти на год, и новая дата выхода – 24 марта 2023 года, сообщает Lionsgate, дистрибьютора фильма в тематическом ролике.

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В кратком видео, анонсирующем перенос премьеры, использовались кадры из предыдущих фильмов о Джоне Уике, на которых показан офис, где сидят женщины с татуировками, передающие указания убийцам по всему миру.

Среди стука печатных машинок и старомодных телефонных коммутаторов одному оператору вручается досье, которое она открывает. Внутри – фото Джона Уика. Затем камера показывает доску, на которой рабочие написали "24 марта 2023 года".

[ + – ] Перенос фильма почти на год даст его создателям время для того, чтобы сделать картину максимально зрелищной

Быстрая вставка зелено-черного экрана компьютера подтверждает, что это – дата всемирного релиза четвертой части боевика об Уике. Напомним, что ранее выход картины планировался на 21 мая 2022-го.

Причиной переноса Deadline называет нежелание продюсеров выпускать фильм "Джон Уик 4" практически в то же время, когда на экраны выходит "Топ Ган: Мэверик", релиз которого запланирован на 27 мая 2022 года. Премьера фильма с Томом Крузом, Майлзом Теллером, Дженнифер Коннелли и Джоном Хэмом откладывалась уже несколько раз из-за пандемии, и поклонники ждут его не меньше, чем продолжения саги о приключениях Уика. Поэтому он может составить серьезную конкуренцию боевику с Киану Ривзом и подорвать его кассовые сборы.

По словам источников, съемки "Джона Уика 4" завершились совсем недавно, и перенос премьеры даст создателям боевика больше времени, чтобы сосредоточиться на визуальных эффектах и ​​редактировании в постпродакшне.

В четвертой части франшизы Джон Уик, который, следуя из событий предыдущей серии под названием "Парабеллум", оказался в разладе с глобальной сетью наемных убийц, воссоединится с Лоуренсом Фишберном, сыгравшим роль Морфеуса во всех частях "Матрицы", кроме последней. Он поможет Джонатану в противостоянии кланам. Известно также, что в фильм включат несколько экшн-сцен, вырезанных из "Джона Уика 3", где используются сюжетные элементы из легенд о короле Артуре, вестернов и картин о самураях.

[ + – ] Создатели фильма не раскрывают сюжета, но стали известны некоторые моменты

Фильмы о похождениях наемного убийцы получили хорошие отзывы критиков, а также собрали более полумиллиарда долларов в мировом прокате.

Сейчас же в мировом прокате идет картина "Матрица: Воскрешение", в которой Нео и Тринити снова воссоединились. Киану Ривз в одном из своих интервью признался, что в будущем хотел бы попробовать себя в роли супергероя в киновселенной Marvel, а также с удовольствием бы вернулся к роли Джона Константина в мистическом триллере "Константин: Повелитель тьмы".

Ранее мы писали, сколько актер получил за съемки в новой "Матрице".