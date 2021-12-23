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Премьера фильма "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в следующем году отменена: названа причина

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Джон Уик
Фото: Скриншот | "Джон Уик 4" выйдет на экраны 27 мая 2023 года

Изначально боевик должен был выйти на большие экраны 21 мая 2022 года.

Поклонники не увидят в следующем году четвертую часть популярной франшизы "Джон Уик" , поскольку ее релиз перенесен почти на год, и новая дата выхода – 24 марта 2023 года, сообщает Lionsgate, дистрибьютора фильма в тематическом ролике.

В кратком видео, анонсирующем перенос премьеры, использовались кадры из предыдущих фильмов о Джоне Уике, на которых показан офис, где сидят женщины с татуировками, передающие указания убийцам по всему миру.

Среди стука печатных машинок и старомодных телефонных коммутаторов одному оператору вручается досье, которое она открывает. Внутри – фото Джона Уика. Затем камера показывает доску, на которой рабочие написали "24 марта 2023 года".

Перенос фильма почти на год даст его создателям время для того, чтобы сделать картину максимально зрелищной

Быстрая вставка зелено-черного экрана компьютера подтверждает, что это – дата всемирного релиза четвертой части боевика об Уике. Напомним, что ранее выход картины планировался на 21 мая 2022-го.

Причиной переноса Deadline называет нежелание продюсеров выпускать фильм "Джон Уик 4" практически в то же время, когда на экраны выходит "Топ Ган: Мэверик", релиз которого запланирован на 27 мая 2022 года. Премьера фильма с Томом Крузом, Майлзом Теллером, Дженнифер Коннелли и Джоном Хэмом откладывалась уже несколько раз из-за пандемии, и поклонники ждут его не меньше, чем продолжения саги о приключениях Уика. Поэтому он может составить серьезную конкуренцию боевику с Киану Ривзом и подорвать его кассовые сборы.

По словам источников, съемки "Джона Уика 4" завершились совсем недавно, и перенос премьеры даст создателям боевика больше времени, чтобы сосредоточиться на визуальных эффектах и ​​редактировании в постпродакшне.

В четвертой части франшизы Джон Уик, который, следуя из событий предыдущей серии под названием "Парабеллум", оказался в разладе с глобальной сетью наемных убийц, воссоединится с Лоуренсом Фишберном, сыгравшим роль Морфеуса во всех частях "Матрицы", кроме последней. Он поможет Джонатану в противостоянии кланам. Известно также, что в фильм включат несколько экшн-сцен, вырезанных из "Джона Уика 3", где используются сюжетные элементы из легенд о короле Артуре, вестернов и картин о самураях.

Создатели фильма не раскрывают сюжета, но стали известны некоторые моменты

Фильмы о похождениях наемного убийцы получили хорошие отзывы критиков, а также собрали более полумиллиарда долларов в мировом прокате.

Сейчас же в мировом прокате идет картина "Матрица: Воскрешение", в которой Нео и Тринити снова воссоединились. Киану Ривз в одном из своих интервью признался, что в будущем хотел бы попробовать себя в роли супергероя в киновселенной Marvel, а также с удовольствием бы вернулся к роли Джона Константина в мистическом триллере "Константин: Повелитель тьмы".

Ранее мы писали, сколько актер получил за съемки в новой "Матрице".