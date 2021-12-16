Киану Ривз рассказал о продолжении триллера "Константин: Повелитель тьмы"

По словам Киану Ривза, он бы с удовольствием снова появился на экране в образе экзорциста.

В преддверии выхода четвертой части "Матрицы" голливудский актер Киану Ривз признался, что мечтает сняться в продолжении мистического триллера "Константин: Повелитель тьмы", премьера которого состоялась 16 лет назад, в 2005-м. Об этом он рассказал в The Late Show со Стивеном Колбертом, отвечая на вопрос хозяина ток-шоу, какого из своих персонажей он сыграл бы еще хоть раз.

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Ривз добавил, что серьезно обдумывал идею с сиквелом, "пробовал" на протяжении многих лет, но это так и не увенчалось успехом.

"Так бывает. Я хотел бы снова сыграть Джона Константина из фильма "Константина"", – подчеркнул Киану, а ведущий отметил, что этот фильм "отличный".

Фильм "Константин: Повелитель тьмы" основан на комиксе Hellblazer, в центре которого – Джон Константин, созданном Аланом Муром, Риком Вейтчем, Стивом Биссеттом и Джоном Тотлебеном. Кроме Ривза, в фильме снимались Рэйчел Вайс, Тильда Суинтон, Джимон Хонсу, Гэвин Россдейл и молодой Шайа Лабаф.

[ + – ] Киану Ривз в фильме "Константин: Повелитель тьмы"

Главный герой – экзорцист и оккультный эксперт, обладающий редкой способностью видеть на Земле полуангелов и полудемонов такими, какие они есть на самом деле. Он помогает женщине-полицейскому (Вайс) доказать, что смерть ее сестры была не самоубийством, а сверхъестественным явлением.

При бюджете в $100 млн фильм собрал в прокате $75,9 млн внутри США и $230,8 млн во всем мире.

Сиквел картины так и не последовал. Тем не менее, персонаж Джона Константина был возвращен на экраны в 13-серийном сериале NBC "Константин" с Мэттом Райаном в главной роли. Второго сезона проекта не снимали.

Напомним, Киану Ривз объяснил почему получился грустным на знаменитом фото, ставшем мемом.

Ранее актер рассказал о том, что фильм "Матрица: Воскрешение", четвертый в истории знаменитой франшизы, будет о любви. Его премьера состоится 22 декабря.