Кіану Рівз розповів про продовження трилера "Костянтин: Король темряви"

За словами Кіану Рівза, він із задоволенням знову з'явився б на екрані в образі екзорциста.

Напередодні виходу четвертої частини "Матриці" голлівудський актор Кіану Рівз зізнався, що мріє знятися в продовженні містичного трилера "Костянтин: Володар темряви", прем'єра якого відбулася 16 років тому, 2005-го. Про це він розповів у The Late Show зі Стівеном Колбертом, відповідаючи на запитання господаря ток-шоу, якого зі своїх персонажів він зіграв би ще хоч раз.

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Рівз додав, що серйозно обмірковував ідею із сиквелом, "пробував" упродовж багатьох років, але це так і не увінчалося успіхом.

"Так буває. Я хотів би знову зіграти Джона Костянтина з фільму "Костянтин", — наголосив Кіану, а ведучий зазначив, що цей фільм "відмінний".

Фільм "Костянтин: Володар темряви" заснований на коміксі Hellblazer, у центрі якого — Джон Костянтин, створеному Аланом Муром, Ріком Вейтчем, Стівом Біссеттом і Джоном Тотлебеном. Окрім Рівза, у фільмі знімалися Рейчел Вайс, Тільда Свінтон, Джимон Хонсу, Гевін Россдейл та молодий Шая Лабаф.

[ + – ] Кіану Рівз у фільмі "Костянтин: Володар темряви"

Головний герой – екзорцист і окультний експерт, який має рідкісну здатність бачити на Землі напів ангелів і напів демонів такими, якими вони є насправді. Він допомагає жінці-поліцейському (Вайс) довести, що смерть її сестри була не самогубством, а надприродним явищем.

При бюджеті $100 млн фільм зібрав у прокаті $75,9 млн усередині США та $230,8 млн у всьому світі.

Сиквел картини так і не пішов. Тим не менш, персонажа Джона Костянтина було повернено на екрани в 13-серійному серіалі NBC "Костянтин" із Меттом Раяном у головній ролі. Другий сезон проєкту не знімали.

Нагадаємо, Кіану Рівз пояснив, чому вийшов сумним на знаменитому фото, яке стало мемом.

Раніше актор розповів про те, що фільм "Матриця: Воскресіння", четвертий в історії знаменитої франшизи, буде про кохання. Його прем'єра відбудеться 22 грудня.