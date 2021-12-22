Стало известно, сколько Киану Ривз получил за съемки в новой "Матрице"

Оказалось, что его гонорар за новый фильм Вачовски ненамного больше, чем гонорар за первую "Матрицу" 1999 года

57-летний Киану Ривз вернулся к роли Нео в новом фильме сестер Вачовски "Матрица: Воскрешение", премьера которого состоялась на канале HBO Max и в кинотеатрах минувшей ночью. Стало известно и сколько денег он получил за воплощение на экране одного из самых культовых персонажей современности. Об этом сообщает Variety.

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Точная сумма гонорара неизвестна, но Киану получил от 12 до 14 миллионов долларов. Эта сумма ненамного превышает его гонорар за самую первую "Матрицу", вышедшую в 1999 году. Тогда Ривз получил около 10 миллионов.

[ + – ] Кадр из фильма "Матрица" 1999 года Фото: Скриншот

Впрочем, в отчете Variety говорится, что актер еще немного заработает сверх, когда показ новой "Матрицы" завершится в кинотеатрах. Так, в 1999 году он получил еще около 25 миллионов долларов.

Напомним, первый фильм "Матрица" был снят Вачовски (тогда Ларри и Энди, которые теперь взяли имена Лана и Лилли) за скромные 63 миллиона долларов. Но мировые сборы составили более 465 миллионов долларов.

[ + – ] Трейлер первой "Матрицы"

"Матрица: Воскрешение" обошелся режиссерам в 148 миллионов, но неясно, побьют ли они рекорд первого фильма.

Но не исключено, что Киану Ривз согласился на меньший гонорар, чтобы облегчить схемки фильма. Ранее он уже делал это во время съемок "Адвоката дьявола".

Сейчас отзывы о фильме "Матрица: Воскрешение" очень неоднородны. Одни похвалили то, как Лана Вачовски переосмыслила идеи трилогии и смогла поставить любовную историю в центр повествования.

"Вачовски взяла привычную формулу и изменила ее таким образом, чтобы она показалась новой", — написал Сорен Андерсен, обозреватель The Seattle Times. В то же время другие обозреватели отрицательно отнеслись к продолжению культового фильма. Критикам не понравилось монотонное повествование, плохо поставленные сцены перестрелок и драк, а также незавершенность сюжета.

[ + – ] Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"

"Хотя "Воскрешение" вновь предлагает выбрать между красной и синей таблеткой, единственное, что зрителям точно не понадобится — это снотворное, особенно если смотреть фильм дома", написал Брайан Лоури, обозреватель CNN. А Амелия Эмбервинг, кинокритик IGN и вовсе раскритиковала новый фильм Вачовски, заявив, что "это набор действительно хороших идей, которые сложили вместе, чтобы сделать плохой, а местами и вовсе отвратительный фильм".