Стало відомо, скільки Кіану Рівз отримав за зйомки в новій "Матриці"

Виявилося, що його гонорар за новий фільм Вачовскі ненабагато більший, ніж гонорар за першу "Матрицю" 1999 року.

57-річний Кіану Рівз повернувся до ролі Нео у новому фільмі сестер Вачовскі "Матриця: Воскресіння", прем'єра якого відбулася на каналі HBO Max і в кінотеатрах минулої ночі. Стало відомо і скільки грошей він отримав за втілення на екрані одного з найкультовіших персонажів сучасності. Про це повідомляє Variety.

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Точна сума гонорару невідома, але Кіану отримав від 12 до 14 мільйонів доларів. Ця сума ненабагато перевищує його гонорар за найпершу "Матрицю", що вийшла 1999 року. Тоді Рівз одержав близько 10 мільйонів.

[ + – ] Кадр із фільму "Матриця" 1999 року Фото: Скриншот

Втім, у звіті Variety йдеться, що актор ще трохи заробить, коли показ нової "Матриці" завершиться у кінотеатрах. Так, 1999 року він отримав ще близько 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, перший фільм "Матриця" було знято Вачовскі (тоді Ларрі та Енді, які тепер взяли імена Лана та Ліллі) за скромні 63 мільйони доларів. Але світові збори становили понад 465 мільйонів доларів.

[ + – ] Трейлер першої "Матриці"

"Матриця: Воскресіння" обійшовся режисерам у 148 мільйонів, але неясно, чи поб'ють вони рекорд першого фільму.

Але не виключено, що Кіану Рівз погодився на менший гонорар, щоб полегшити схему фільму. Раніше він уже робив це під час зйомок "Адвоката диявола".

Зараз відгуки про фільм "Матриця: Воскресіння" дуже неоднорідні. Одні похвалили те, як Лана Вачовскі переосмислила ідеї трилогії та змогла поставити любовну історію до центру оповіді.

"Вачовскі взяла звичну формулу і змінила її таким чином, щоб вона видалася новою", — написав Сорен Андерсен, оглядач The Seattle Times. У той же час інші оглядачі негативно сприйняли продовження культового фільму. Критикам не сподобалося монотонне оповідання, погано поставлені сцени перестрілок та бійок, а також незавершеність сюжету.

[ + – ] Трейлери фильму "Матриця: Воскресіння"

"Хоча "Воскресіння" знову пропонує вибрати між червоною та синьою пігулкою, єдине, що глядачам точно не знадобиться, — це снодійне, особливо якщо дивитися фільм удома", — написав Браян Лоурі, оглядач CNN. А Амелія Ембервінг, кінокритикиня IGN, і зовсім розкритикувала новий фільм Вачовскі, заявивши, що "це набір справді хороших ідей, які склали разом, щоб зробити поганий, а подекуди і зовсім огидний фільм".