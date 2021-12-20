Киану Ривз заявил, что не против присоединиться к супергероям Marvel

Ривз еще не знает, кого бы мог сыграть, но он в восторге от работы команд, которые создают фильмы вселенной Marvel.

57-летний актер Киану Ривз, который сейчас активно участвует в промотуре фильма "Матрица: Воскрешение", в беседе с журналистами отметил, что не против попробовать свои силы в роли какого-нибудь супергероя, пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Когда его спросили, кого он хотел бы сыграть в киновселенной Marvel, он ответил: "О, черт возьми, я не знаю! На самом деле у меня нет ответа. В этих фильмах участвует так много замечательных актеров, режиссеров и художников. Было бы замечательно быть частью всего этого".

Отметим, что комиксы, по которым сняты супергеройские боевики Marvel, Ривзу не чужды. Он является автором серии комиксов о Берсерке, бессмертном воине, под названием BRZRKR. Полубог-получеловек проклят и вынужден прибегать к насилию вопреки здравому смыслу. Он живет уже более 80 тысяч лет. После многих столетий блуждания по миру Берсеркер обнаруживает, что работает на правительство США. Он берется за самые опасные задания, от которых отказываются все остальные, в обмен на правду о своем пропитанном кровью существовании и о том, как он может положить конец ужасному циклу.

[ + – ] Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс

Также Ривз признался, что ему нравится самому исполнять трюки. Рассказывая о съемках со своей партнершей Кэрри-Энн Мосс, Киану отметил, что им доводилось рисковать.

"В фильме есть момент, когда они (Тринити и Нео) пытаются выжить, и поэтому мы как бы прыгнули, скажем так, это был прыжок влюбленных со здания. Одна из самых крутых вещей в этих фильмах – это то, что вы можете делать крутые вещи", – поделился актер.

Ранее Киану Ривз поведал на одном из ток-шоу о фотографии которая стала мемом под названием "Грустный Киану". По его словам, папарацци поймали его, когда он обедал в парке и задумался о чем-то своем. Актер уверяет, что на тот момент для грусти у него повода не было.

Напомним, Ривз рассказал, что если бы ему довелось снова сыграть какого-то из своих героев в продолжении, то это был бы Джон Константин из триллера "Константин: Повелитель тьмы".