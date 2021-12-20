Кіану Рівз заявив, що не проти приєднатися до супергероїв Marvel

Рівз ще не знає, кого міг би зіграти, але він у захваті від роботи команд, які створюють фільми всесвіту Marvel.

57-річний актор Кіану Рівз, який зараз бере активну участь у промотурі фільму "Матриця: Воскресіння", у розмові з журналістами зазначив, що не проти спробувати свої сили у ролі якогось супергероя, пише Daily Mail.

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Коли його запитали, кого він хотів би зіграти у кіновсесвіті Marvel, він відповів: "О, чорт забирай, я не знаю! Насправді у мене немає відповіді. У цих фільмах бере участь так багато чудових акторів, режисерів і художників. Було б чудово бути частиною всього цього".

Зазначимо, що комікси, за якими знято супергеройські бойовики Marvel, Рівзу не чужі. Він є автором серії коміксів про Берсерка, безсмертного воїна, під назвою BRZRKR. Напівбог-напівлюдина проклятий і змушений вдаватися до насильства всупереч здоровому глузду. Він живе вже понад 80 тисяч років. Після багатьох століть блукання світом Берсеркер виявляє, що працює на уряд США. Він береться за найнебезпечніші завдання, від яких відмовляються всі інші, в обмін на правду про своє просочене кров'ю існування і про те, як він може покласти край страшному циклу.

[ + – ] Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс

Також Рівз зізнався, що йому подобається самому виконувати трюки. Розповідаючи про зйомки зі своєю партнеркою Керрі-Енн Мосс, Кіану зазначив, що їм доводилося ризикувати.

"У фільмі є момент, коли вони (Трініті та Нео) намагаються вижити, і тому ми ніби стрибнули, скажімо так, це був стрибок закоханих з будівлі. Одна з найкрутіших речей у цих фільмах — це те, що ви можете робити круті речі", – поділився актор.

Раніше Кіану Рівз повідав на одному з ток-шоу про фотографію, яка стала мемом під назвою "Сумний Кіану". За його словами, папараці впіймали його, коли він обідав у парку і задумався про щось своє. Актор запевняє, що на той момент для смутку він не мав приводу.

Нагадаємо, Рівз розповів, що якби йому довелося знову зіграти якогось зі своїх героїв у продовженні, то це був би Джон Костянтин із трилера "Костянтин: Володар пітьми".