Кіану Рівз розкрив секрет найвідомішої фотографії, що стала мемом (фото, відео)

Знімок з Кіану Рівзом, зроблений у міському парку під час обіду, стали використовувати в мемах, щоб наголосити на вселенській тузі та смутку.

57-річний Кіану Рівз, фото з яким отримало назву "Сумний Кіану" і стало основою для численних мемів, розповів, що папараці зловили його в дуже невідповідний момент. Цим він поділився в недавньому інтерв'ю для The Late Show зі Стівеном Колбертом.

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На знімку Рівз сидить на лавці в парку зі шматком бутерброду і виглядає засмученим та похмурим. Кадр був зроблений фотографом Роном Асадоріаном із таблоїду Splash News під час обіду.

[ + – ] Фотографію Кіану в парку зробив Рон Асадоріан на початку 2010-х

На початку 2010-х зображення потрапило на форуми 4chan та Red, отримавши свою знамениту назву Sad Keanu (Сумний Кіану). Ним ілюстрували ситуації всесвітнього смутку, туги та безрезультатного очікування, додаючи на лавку героїв кінофільмів та інших мемів на зразок "ждуна" або упоротої лисиці.

Питання ведучого про фото здивувало Кіану, оскільки він ніколи не думав, що цей кадр викличе такий ажіотаж.

"Я просто їм бутерброд, чуваче! Я просто задумався. Тоді було про що подумати. Ну і голодний був!" – відповів він.

[ + – ] Кіану досі здивований тому ефекту, що справило на публіку його фото

Навіть якщо це було ненавмисно, кадр "Сумний Кіану" нікуди не подінеться. Цей момент навіть був відображений у новій серії коміксів Рівза BRZRKR, де головний герой, безсмертний воїн Берсеркер, також сидів на лавці в манері, що дуже нагадує мем. Рівз підтвердив Колберту, що це мистецтво імітує життя, хоча в персонажа BRZRKR була набагато більш вагома причина так виглядати. За словами актора, герой коміксу був засмучений тим, що опинився під пильною увагою американського уряду, який намагається з'ясувати, чому він безсмертний і здатний до регенерації.

Фото Кіану потрапило і до українського підручника з всесвітньої історії для 10 класу. Він зображений на знімку 1932 "Обід на хмарочосі". Причому "приробили" його туди за допомогою фоторедактора. Пізніше автор підручника Ігор Щупак зазначив, що такий хід використано для перевірки уважності школярів.

[ + – ] "Обід на хмарочосі": замість 11 людей на фото 12, причому крайній праворуч — Кіану Рівз Фото: Скриншот

[ + – ] Автор підручника пояснив, як голлівудський актор опинився на фото 1932 року.

Нагадаємо, Кіану Рівз раптово заявив про те, що давно одружений з Вайноною Райдер, а також знявся для глянцю разом з Керрі-Енн Мосс, яка зіграла в "Матриці" Триніті. Четверта частина франшизи "Матриця: Воскресіння" виходить у прокат в Україні 22 грудня.