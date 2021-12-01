Возз'єднання року. Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс разом знялися для глянцю

Виконавці ролей Нео та Трініті зуміли передати через фото атмосферу близькості та дружби, яка поєднала їх ще 20 років тому.

22 грудня в прокат виходить четверта частина знаменитої франшизи "Матриця: Воскресіння" Лани Вачовскі, і продюсери картини підігрівають інтерес до майбутньої прем'єри. Так, виконавці головних ролей у картині Кіану Рівз (Нео) і Кері-Енн Мосс (Трініті) знялися для січневого номера Entertainment Weekly та розповіли про те, як проходила робота над стрічкою.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На зйомки для журналу в Лос-Анджелес Кіану прилетів з Йорданії, де знімається в четвертій частині бойовика "Джон Вік", і, незважаючи на те, що втомився і не виспався через зміну часових поясів, він старанно відпрацював фотосесію і дав інтерв'ю.

Партнером Кіану в цих зйомках стала Керрі-Енн Мосс, з якою Рівз товаришує ще з найпершої "Матриці".

"Ми пережили цей досвід разом як партнери. Я можу описати це лише як душевну дружбу", — каже 54-річна Керрі-Енн. Вона впевнена, що той зв'язок, який з'явився у них на знімальному майданчику після першої зустрічі, багато в чому визначив унікальну атмосферу фільму, що став культовим.

Оскільки в новій частині "Матриці" Трініті та Нео часто розмовляють за столом, саме це стало ідеєю для фотосесії, оформленої в стилі фільму. Атмосферу близькості двох героїв віртуозно зумів передати фотограф Ден Вінтерс.

Рівз і Мосс зізналися, що вони й подумати не могли, що за стільки років знову возз'єднаються на зйомках "Матриці". На питання, чому він погодився повернутися у франшизу після майже 20-річної перерви, Кіану просто відповів:

"У нас були режисери, яким ви хотіли сказати "так". До того ж у нас був матеріал, який ви хотіли присвятити, щоб дати все, що ви могли".

Рівз зізнається, що четверта "Матриця" — це фільм про кохання між Трініті та Нео.

"Робота над Resurrections була схожа на возз'єднання зі старим другом. Більшість моїх сцен — з Кіану, і було просто приємно сісти навпроти нього та повторити це знову. У нього майстерне розуміння дій. Я спостерігала, як він зростав останні 20 років. Я тремчу перед цим", — зізналася Мосс.

Сценарист Зак Пенн ще в 2019 році повідомив, що кінокомпанія Warner Bros. працює відразу над двома новими "Матрицями": приквелом і сиквелом. "Матриця: Воскресіння" знятий компаніями Village Roadshow Pictures і Venus Castina Productions.