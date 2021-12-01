Воссоединение года. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вместе снялись для глянца

Исполнители ролей Нео и Тринити сумели передать через фото атмосферу близости и дружбы, соединившей их еще 20 лет назад.

22 декабря в прокат выходит четвертая часть знаменитой франшизы "Матрица: Воскрешение" Ланы Вачовски, и продюсеры картины вовсю подогревают интерес к предстоящей премьере. Так, исполнители главных ролей в картине Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити) снялись для январского номера Entertainment Weekly и рассказали о том, как проходила работа над лентой.

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На съемки для журнала в Лос-Анджелес Киану прилетел из Иордании, где снимается в четвертой части боевика "Джон Уик", и, несмотря на то, что был уставший и невыспавшийся из-за смены часовых поясов, он прилежно отработал фотосессию и дал интервью.

Партнером Киану по этим съемкам стала Кэрри-Энн Мосс, с которой Ривз дружит еще с самой первой "Матрицы".

"Мы пережили этот опыт вместе как партнеры. Я могу описать это только как душевную дружбу", – говорит 54-летняя Кэрри-Энн. Она уверена, что та связь, которая появилась у них на съемочной площадке при первой встрече, во многом определила уникальную атмосферу ставшего культовым фильма.

Поскольку в новой части "Матрицы" Тринити и Нео часто разговаривают за столом, именно это и стало идеей для фотосессии, оформленной в стиле фильма. Атмосферу близости двух героев виртуозно сумел передать фотограф Дэн Винтерс.

Ривз и Мосс признались, что они и подумать не могли, что через столько лет снова воссоединятся на съемках "Матрицы". На вопрос, почему он согласился вернуться во франшизу после почти 20-летнего перерыва, Киану просто ответил:

"У нас были режиссеры, которым вы хотели сказать "да". К тому же, у нас был материал, который вы хотели посвятить, чтобы дать все, что вы могли".

Ривз признается, что четвертая "Матрица" – это фильм о любви между Тринити и Нео.

"Работа над Resurrections была похожа на воссоединение со старым другом. Большинство моих сцен – с Киану, и было просто приятно сесть напротив него и повторить это снова. У него мастерское понимание действий. Я наблюдала, как он рос последние 20 лет. Я трепещу перед этим", – призналась Мосс.

Сценарист Зак Пенн еще в 2019 году сообщил, что кинокомпания Warner Bros. работает сразу над двумя новыми "Матрицами": приквелом и сиквелом. "Матрица: Воскрешение" произведен компаниями Village Roadshow Pictures и Venus Castina Productions.