Киану Ривз раскрыл секрет своей самой известной фотографии, ставшей мемом (фото, видео)

Снимок с Киану Ривзом, сделанный в городском парке во время обеда, стали использовать в мемах, чтобы подчеркнуть вселенскую тоску и грусть.

57-летний Киану Ривз, фото с которым, получившее название "Грустный Киану" и ставшее основой для многочисленных мемов, рассказал, что папарацци подловили его в самый неподходящий момент. Этим он поделился в недавнем интервью для The Late Show со Стивеном Колбертом.

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На снимке Ривз сидит на скамейке в парке с куском бутерброда в парке и выглядит расстроенным и мрачным. Кадр был сделан фотографом Роном Асадорианом из таблоида Splash News во время обеда.

[ + – ] Фотографию Киану в парке сделал Рон Асадориан в начале 2010-х

В начале 2010-х изображение попало на форумы 4chan и Red, получив свое знаменитое название Sad Keanu (Грустный Киану). Им иллюстрировали ситуации вселенской печали, тоски и безрезультатного ожидания, добавляя на лавочку героев кинофильмов и других мемов вроде ждуна или упоротого лиса.

Вопрос ведущего о фото удивил Киану, поскольку он никогда не думал, что этот кадр вызовет такой ажиотаж.

"Я просто ем бутерброд, чувак! Я просто задумался. Тогда было о чем подумать. Ну и голодный был!" – ответил он.

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Даже если это было непреднамеренно, кадр "Грустный Киану" никуда не денется. Этот момент даже был отображен в новой серии комиксов Ривза BRZRKR, где главный герой, бессмертный воин Берсеркер, так же сидел на скамейке в манере, очень напоминающей мем. Ривз подтвердил Колберту, что это искусство имитирует жизнь, хотя у персонажа BRZRKR была гораздо более веская причина так выглядеть. По словам актер, герой комикса был расстроен тем, что оказался под пристальным вниманием американского правительства, которое пытается выяснить, почему он бессмертный и способен к регенерации.

Фото Киану попало и в украинский учебник по всемирной истории для 10 класса. Он изображен на снимке 1932 года "Обед на небоскребе". Причем "приделали" его туда с помощью фоторедактора. Позже автор учебника Игорь Щупак отметил, что такой ход использован для проверки внимательности школьников.

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Напомним, Киану Ривз внезапно заявил о том, что давно женат на Вайноне Райдер, а также снялся для глянца вместе с Кэрри-Энн Мосс, сыгравшей в "Матрице" Тринити. Четвертая часть франшизы "Матрица: Воскрешение" выходит в прокат в Украине 22 декабря.