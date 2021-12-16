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Киану Ривз раскрыл секрет своей самой известной фотографии, ставшей мемом (фото, видео)

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Киану Ривз
Фото: Скриншот | Киану Ривз на The Late Show со Стивеном Колбертом

Снимок с Киану Ривзом, сделанный в городском парке во время обеда, стали использовать в мемах, чтобы подчеркнуть вселенскую тоску и грусть.

57-летний Киану Ривз, фото с которым, получившее название "Грустный Киану" и ставшее основой для многочисленных мемов, рассказал, что папарацци подловили его в самый неподходящий момент. Этим он поделился в недавнем интервью для The Late Show со Стивеном Колбертом.

На снимке Ривз сидит на скамейке в парке с куском бутерброда в парке и выглядит расстроенным и мрачным. Кадр был сделан фотографом Роном Асадорианом из таблоида Splash News во время обеда.

грустный киану
Фотографию Киану в парке сделал Рон Асадориан в начале 2010-х

В начале 2010-х изображение попало на форумы 4chan и Red, получив свое знаменитое название Sad Keanu (Грустный Киану). Им иллюстрировали ситуации вселенской печали, тоски и безрезультатного ожидания, добавляя на лавочку героев кинофильмов и других мемов вроде ждуна или упоротого лиса.

Вопрос ведущего о фото удивил Киану, поскольку он никогда не думал, что этот кадр вызовет такой ажиотаж.

"Я просто ем бутерброд, чувак! Я просто задумался. Тогда было о чем подумать. Ну и голодный был!" – ответил он.

Киану до сих пор удивлен тому эффекту, который произвело на публику его фото

Даже если это было непреднамеренно, кадр "Грустный Киану" никуда не денется. Этот момент даже был отображен в новой серии комиксов Ривза BRZRKR, где главный герой, бессмертный воин Берсеркер, так же сидел на скамейке в манере, очень напоминающей мем. Ривз подтвердил Колберту, что это искусство имитирует жизнь, хотя у персонажа BRZRKR была гораздо более веская причина так выглядеть. По словам актер, герой комикса был расстроен тем, что оказался под пристальным вниманием американского правительства, которое пытается выяснить, почему он бессмертный и способен к регенерации.

Фото Киану попало и в украинский учебник по всемирной истории для 10 класса. Он изображен на снимке 1932 года "Обед на небоскребе". Причем "приделали" его туда с помощью фоторедактора. Позже автор учебника Игорь Щупак отметил, что такой ход использован для проверки внимательности школьников.

киану ривз
"Обед на небоскребе": вместо 11 человек на фото 12, причем крайний справа – Киану Ривз
Фото: Скриншот
Автор учебника объяснил, как голливудский актер оказался на фото 1932 года

Напомним, Киану Ривз внезапно заявил о том, что давно женат на Вайноне Райдер, а также снялся для глянца вместе с Кэрри-Энн Мосс, сыгравшей в "Матрице" Тринити. Четвертая часть франшизы "Матрица: Воскрешение" выходит в прокат в Украине 22 декабря.