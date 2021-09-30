Киану Ривз написал свой первый комикс и назвал его сенсационным

В экранизации комикса, права на которую уже купил Netflix, Киану сыграет главную роль, а в аниме спин-оффе озвучит Берсеркера.

57-летний американский актер Киану Ривз, который недавно снялся в четвертой чатси "Матрицы" и сейчас работает над четвертой частью франшизы "Джон Уик", рассказал таблоиду PEOPLE о своем новом проекте, и речь не о кино.

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Киану соавторстве с Мэттом Киндтом и художником Marvel Роном Гарни написал комикс BRZRKR и охарактеризовал его как "сенсационный".

Комикс рассказывает о бесстрашном воине, известном как Берсеркер, полусмертном-полубоге, который проклят и вынужден прибегать к насилию вопреки здравому смыслу. Он живет уже более 80 тысяч лет. После многих столетий блуждания по миру Берсеркер обнаруживает, что работает на правительство США. Он берется за самые опасные задания, от которых отказываются все остальные, в обмен на правду о своем пропитанном кровью существовании и о том, как он может положить конец ужасному циклу.

"Мы смотрим на насилие в порыве жестокости и на то, как оно используется, и как его пытаются контролировать. В контексте насилия, которое есть повсюду, это выживание, это завоевание, это еда. Так что это повсюду, и мы пытаемся взглянуть на это с разных сторон… Это исследование", – отметил Ривз.

[ + – ] первые четыре номера комикса появятся в продаже уже с 5 октября Фото: BOOM! Studios

Когда актера спросили, как он выкроил время между плотными графиками съемок на написание BRZRKR, тот ответил, что ему настолько понравился процесс, что он использовал любую свободную минуту.

Этот комикс стал дебютом звезды "Матрицы". По словам его партнера по проекту Киндта, на написание и завершение истории потребовалось "не менее двух лет", а во время карантина COVID-19 трио работало удаленно.

[ + – ] Киану Ривз исследует в комиксе природу насилия и жестокости Фото: Кадр из фильма

Художник Рон Гарни известен в США. Среди его работ – "Новый Человек-паук", "Серебряный серфер", "Халк", "Сорвиголова" и "Капитан Америка". Соавтор Ривза Мэтт Киндт наиболее известен своей работой над книгами "Dept. H, "Mind MGMT", "Лига справедливости Америки", "Человек-паук", "Ниндзяк" и "Рай".

Первые четыре номера комикса от Киану Ривза поступят в книжные магазины уже 5 октября. Кроме того, комикс будет экранизирован. Еще весной Netflix приобрел права на создание фильма и аниме спин-оффа. Ривз сыграет главную роль, а в спин-оффе озвучит своего героя.

Напомним, ранее Киану Ривз рассказал о том, что последняя часть "Матрицы" будет о любви.