Кіану Рівз написав свій перший комікс і назвав його сенсаційним

В екранізації коміксу, права на яку вже придбав Netflix, Кіану зіграє головну роль, а в аніме спін-офі озвучить Берсеркера.

57-річний американський актор Кіану Рівз, який нещодавно знявся в четвертій частині "Матриці" і наразі працює над четвертою частиною франшизи "Джон Вік", розповів таблоїду PEOPLE про свій новий проєкт, і мова не про кіно.

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Кіану у співавторстві з Меттом Кіндтом і художником Marvel Роном Гарні написав комікс BRZRKR і охарактеризував його як "сенсаційний".

Комікс розповідає про безстрашного воїна, відомому як Берсеркер, напівсмертний-напівбог, який проклятий і змушений вдаватися до насильства всупереч здоровому глузду. Він живе вже понад 80 тисяч років. Після багатьох століть блукання по світу Берсеркер виявляє, що працює на уряд США. Він береться за найнебезпечніші завдання, від яких відмовляються всі інші, в обмін на правду про своє просякнуте кров'ю існування і про те, як він може покласти край жахливому циклу.

"Ми дивимося на насильство в пориві жорстокості і на те, як воно використовується, і як його намагаються контролювати. У контексті насильства, яке є всюди, це виживання, це завоювання, це їжа. Тому це всюди, і ми намагаємося поглянути на це з різних сторін ... Це дослідження", — зазначив Рівз.

[ + – ] Перші чотири номери коміксу з'являться в продажу вже з 5 жовтня Фото: BOOM! Studios

Коли актора запитали, як він викроїв час між щільними графіками зйомок на написання BRZRKR, той відповів, що йому настільки сподобався процес, що він використовував будь-яку вільну хвилину.

Цей комікс став дебютом зірки "Матриці". За словами його партнера по проєкту Кіндта, на написання і завершення історії треба було "не менше двох років", а під час карантину COVID-19 тріо працювало віддалено.

[ + – ] Кіану Рівз досліджує в коміксі природу насильства і жорстокості Фото: Кадр із фільму

Художник Рон Гарні відомий у США. Серед його робіт — "Нова Людина-павук", "Срібний серфер", "Халк", "Шибайголова" і "Капітан Америка". Співавтор Рівза Метт Кіндт найбільш відомий своєю роботою над книгами "Dept. H", "Mind MGMT", "Ліга справедливості Америки", "Людина-павук", "Ніндзяк" і "Рай".

Перші чотири номери коміксу від Кіану Рівза надійдуть до книгарень уже 5 жовтня. Крім того, комікс буде екранізований. Ще навесні Netflix придбав права на створення фільму і аніме спін-офу. Рівз зіграє головну роль, а в спін-офі озвучить свого героя.

Нагадаємо, раніше Кіану Рівз розповів про те, що остання частина "Матриці" буде про любов.