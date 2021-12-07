"Матрица-4" откроет замысел Вачовски: как взлом Матрицы Нео связан со сменой пола режиссеров

Режиссер Лана Вачовски попытается продать нам еще раз тот ошеломляющий эффект, который был в первой "Матрице" 1999 года.

В четвертой "Матрице: Воскрешение" старшая из сестер (экс-братьев) Лана Вачовски снова заставит Нео "взломать" матрицу бытия, которую поддерживает суперкомпьютер. Стало известно, как сюжет цикла связан с гендерной идентичностью сестер (экс-братьев) Вачовски.

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Совсем скоро в Украине 22 декабря выйдет на экраны фильм "Матрица–4", который зрители ждали 18 лет – третий фильм "Матрица: Революция" выходил в 2003 году.

Если судить по трейлерам Нео и Тринити – снова в строю. Ожидается полная "перезагрузка" франшизы, при чем за это отвечает только одна режиссер – Лана Вачовски (бывший Лоренс), старшая из двух сестер (экс-братьев).

По двум вышедшим роликам можно предположить, что Вачовски попытается продать нам еще раз тот ошеломляющий эффект, который был в первой "Матрице" 1999 года. В чем он выражался?

Живет себе некий программист Томас Андерсон. Все было ок, пока он по некоторым признакам не стал замечать, что вокруг него искусственная реальность. Происходит его судьбоносная встреча с революционером Морфиуосом, который ему предложил проглотить красную капсулу. Когда Томас решился на это, он проснулся в страшном мире, где он голый в ячейке, а вся его жизнь – это иллюзия, которую создает в его сознании суперкомпьютер. И Томас становится Нео – этот момент "пробуждения" и есть самый мощный "момент истины" во всей франшизе.

Во второй и третьей частях цикла Нео борется с Матрицей, добираясь до ее сердцевины, но эта война напоминает битву людей и машин во франшизе "Терминатора" – немного новизны, поэтому не так захватывает как первая "Матрица".

В "Матрице-4" Вачовски попытается второй раз войти в одну и ту же реку: дескать, Андерсону Матрица внушила, что все предыдущие части – это его компьютерная игра, которую он сам разработал, как гениальный программист. И Томасу снова придется проснуться и узреть отвратительно-липкую реальность. В ролике мы видим, как сквозь бородатое лицо красавца-Нео в зеркале проступает другая физиономия – седеющего программиста. Нео опять придется осознать себя в Матрице и взломать ее. Испытаем ли мы катарсис второй раз – можно проверить только в кинотеатре.

[ + – ] The Matrix Resurrections — официальный трейлер

Толкователи фантастической саги Вачовски, считают, что сменой пола режиссеры и в жизни дошли того, что хотят "взломать" Матрицу Бога, в которой живут все люди. И что это их такая форма бунта: сменив пол человек, освободился от навязанных мирозданием правил: и на выходе братья стали сестрами.

Любопытно, что один из соавторов киноцикла Лилли Вачовски (урожденный Эндрю Пол Вачовски, младшая сестра) подтвердила догадки фанатов о том, что фильм является метафорой трансгендерной идентичности, сообщает Independent. Разговоры об этом были все чаще после того, как в 2012 и 2016 годах она и ее сестра Лана объявили о своей трансгендерности.

По словам Independent, одна из фанатских версий предполагала, что неудобство, которое испытывает главный герой Нео в столкновении с реальностью — это метафора гендерного дискомфорта. "Красную таблетку", помогающую ему увидеть истину, сравнивают с приемом эстрогенов.

В своем интервью для Netflix Film Club Лилли Вачовски подтвердила, что эти версии близки к первоначальному замыслу создательниц "Матрицы", но 20 лет назад, мир и киноиндустрия не были готовы воспринять настолько откровенное высказывание. Сегодня она рада тому, что зрители сами смогли разгадать смысл произведения.

Матрица: Воскрешение

The Matrix Resurrections

США, 2021, фантастика

Премьера: 22 декабря

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.9 / 10

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II

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