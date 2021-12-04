Возвращение "Матрицы" и Доктора Стрейнджа. Десять лучших блокбастеров зимы (видео)

После глобального успеха азиатского кино несдающийся Голливуд выводит артиллерию новых блокбастеров, в которых предельно усложняется сюжет за счет соединения нескольких комиксовых вселенных — черт ногу сломит, а супергерой выживет!

Зимний набор блокбастеров роскошен: от паука Паркера до Нео, от комедийного мюзикла со Скарлет Йоханссон до шпионского боевика со Стейтемом, от эротического триллера с Аной де Армас и Беном Аффлеком, до душевного спортивно-семейного байопика с Уиллом Смитом. Из мощных режиссеров-аттракционщиков представят новые работы Гильермо дель Торо и Майкл Бей.

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"Человек-паук: Домой пути нет"

Spider-Man: No Way Home

США, 2021, супергеройский фильм

Премьера: 16 декабря

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9,5/10

В ролях: Том Холланд, Зендая Коулман, Бенедикт Камбербэтч

[ + – ] "Человек-паук: Домой пути нет". Новый фильм о супергерое Питере Паркере

Злодей Мистерио публично раскрыл имя Человека-паука — Питер Паркер. Как мы помним, это одаренный старшеклассник-сирота, которого воспитывают родственники. Когда-то его укусил радиоактивный паук, и Питер получил сверхсилу. Из школьных лузеров он вырвался в лидеры и стал сражаться с суперзлодеями. Вот он уже студент, планирующий и дальше сохранять инкогнито, если бы не выходка Мистерио.

Питер обращается за помощью к Доктору Стрейнджу — магу под силу повернуть время вспять и сделать так, чтобы все забыли, кто же на самом деле скрывался в костюме паука. Но во время ритуала заклинание пробивает дыру в темный мир, откуда начинают сыпаться могущественные изверги, изуверы и мучители — те, что сражались с Человеком-пауком в других вселенных. Предстоит большая битва! В ролике мы видим ее масштабы: рушатся не только небоскребы, но даже Статуя Свободы опрокидывается в океан.

[ + – ] SPIDER-MAN: NO WAY HOME — официальный трейлер

Если внимательно смотреть трейлер, можно заметить: дабы дать отпор гадам, соберутся, возможно, все три модификации Человека-паука — Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. И будут сражаться плечом к плечу, как три мушкетера против тройки монстров — Электро, Ящера и гигантского Песочного человека. Видно, как некоторые удары по супостатам наносят чьи-то невидимые руки и ноги: фаны предполагают, что двух Человек-пауков "стерли", чтобы сохранить интригу. Скоро проверим это в кинозале.

"Матрица: Воскрешение"

The Matrix Resurrections

США, 2021, фантастика

Премьера: 22 декабря

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8,9/10

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II

[ + – ] "Матрица: Воскрешение". Фанаты ждали новую "Матрицу" 18 лет

Четвертую ленту культовой франшизы ждали 18 лет! Нео и Тринити снова в строю. Здесь, как и в "Пауках", ожидают полную "перезагрузку" франшизы, при чем за это отвечает только одна режиссер – Лана Вачовски (бывший Лоренс), старшая из двух сестер (экс-братьев).

По двум вышедшим роликам можно предположить, что Вачовски попытается продать нам еще раз тот ошеломляющий эффект, который был в первой "Матрице" 1999 года. В чем он выражался?

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Живет себе некий программист Томас Андерсон. Все было ок, пока он по некоторым признакам не стал замечать, что вокруг него — искусственная реальность. Происходит его судьбоносная встреча с революционером Морфиусом, который предлагает проглотить красную капсулу. Томас решается — и просыпается в страшном мире, где он голый в ячейке, а вся его жизнь – это иллюзия, которую создает в его сознании суперкомпьютер. И Томас становится Нео – этот момент "пробуждения" и есть самый мощный "момент истины" во всей франшизе.

Во второй и третьей частях цикла Нео борется с Матрицей, добираясь до ее сердцевины, но эта война напоминает битву людей и машин во франшизе "Терминатора" – не много новизны, поэтому не так захватывает, как первая "Матрица".

[ + – ] The Matrix Resurrections — официальный трейлер

[ + – ] The Matrix Resurrections — официальный трейлер

В "Матрице-4" Вачовски попытается второй раз войти в ту же реку: дескать, Андерсону Матрица внушила, что все предыдущие части – это его компьютерная игра, которую он сам разработал, как гениальный программист. И Томасу снова придется проснуться и узреть отвратительно-липкую реальность. В ролике мы видим, как сквозь бородатое лицо красавца-Нео в зеркале проступает другая физиономия – седеющего программиста. Нео опять придется осознать себя в Матрице и взломать ее. Испытаем ли мы катарсис второй раз, можно проверить только в кинотеатре.

Толкователи фантастической саги Вачовски считают, что сменой пола режиссеры и в жизни дошли до того, что хотят "взломать" Матрицу Бога, в которой живут все люди. И что это их такая форма бунта: сменив пол, человек освободился от навязанных мирозданием правил: и на выходе братья стали сестрами.

"Пой 2"

Sing 2

2021, США, анимация, мюзикл

Страна: США

Премьера: 30 декабря

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9,3/10

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Тарон Эджертон, Риз Уизерспун

[ + – ] "Пой 2". Анимационный мюзикл с голосами Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун

В2016 году эта анимационная сага о закулисных реалиях талант-шоу при бюджете $75 млн собрала $634 млн. Создатели хитов "Гадкий я" и "Миньоны" снова намерены захватить взрослую и детскую аудитории.

По сюжету, пронырливый, но чистый сердцем, исполнительный продюсер коала Бастер должен за три недели организовать супершоу в театре "Кристальная башня" по поручению его беспощадно циничного владельца — волчины Джимми Кристала.

[ + – ] Sing 2 — официальный трейлер

В эту историю будут втянуты наши знакомые по первому "Пой": 25-детная домохозяйка свинья Розитта с чудесным голосом, которой всегда не хватает времени, застенчивая слониха-подросток Мина, классный рэпер, добрейшее существо и он же сын гангстера горилла Джонни и грандиозный композитор и легенда львиного рока Клэй Кэллоуэй, который на 15 лет стал затворником из-за личной трагедии.

Во всей этой зверской банде можно увидеть кучу вполне человеческих комплексов, характеров и привычек.

"Звезды по обмену"

Украина, 2021, комедия

Премьера: 01 января 2022

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 6,9/10

В ролях: Оля Полякова, Михаил Хома, Наталья Сумская, Юрий Горбунов

[ + – ] "Звезды по обмену": новая украинская комедия

Близкий по духу к предыдущей ленте новогодний комедийный мюзикл отечественного производства — то, что всей семьей можно посмотреть на рождественских каникулах.

Соперники по сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Молякова (Оля Полякова) и Фома Михайловский (Михаил Хома, он же Дзидзьо), неожиданным образом оказываются в телах друг друга и пытаются вернуть их обратно. Но для этого каждому из них придется решить семейные и романтические проблемы оппонента.

[ + – ] "Зірки за обміном". Офіційний трейлер (прем'єра фільму 1 січня 2022 року)

Идея примерно та же, что и в российских лентах "Любовь-морковь" (2007, 2008, 2011) и итальянской — "Не твое тело" (2017), только в украинском варианте телами обменялись не муж с женой, а коллеги-соперники по шоу-бизу.

"Глубокая вода"

Deep Water

2022, США, триллер, мелодрама, детектив

Премьера: 13 января 2022

Рейтинг ожидания: 8,6/10

В ролях: Бен Аффлек, Ана де Армас, Кристен Коннолл

[ + – ] "Глубокая вода". Экранизация романа Патрисии Хайсмит

Триллер "Глубокая вода" снят по роману американки Патриции Хайсмит, изданному в 1957 го­­ду. Первая экранизация была во Франции в 1981 году, а в 1983-м его поставили немцы. В первый раз действие перенесли во Францию, во второй — в Германию. И только сейчас события происходят, как в книге, в США.

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В небольшом штатовском городке редактор Вик Ван Аллен долгие годы живет с женой Мелиндой. Чтобы избежать развода, Вик стал ей позволять романы на стороне. Когда одного из любовников супруги убили, Вик взял ответственность на себя с целью припугнуть нового поклонника жены. Однако когда арестовывают настоящего преступника, Мелинда снова заводит интрижку. Но Вик успел насладиться властью, которую имел над женой, пока его считали убийцей. У него в голове возникает необычный план. Новые любовники Мелинды начинают исчезать…

[ + – ] DEEP WATER — официальный трейлер

За экранизацию взялся номинант на премию "Оскар" Эдриан Лайн, снявший такие небезызвестные ленты, как "Девять с половиной недель" (1986) и "Лолита" (1997), где любовь перемежается с темой опасности и запретов.

"Аллея ужаса"

Nightmare Alley

США, 2021, детектив, драма, триллер

Премьера: 20 января 2022

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8,5/10

В ролях: Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Рон Перлман

[ + – ] "Аллея ужаса" — феерический триллер от Гильермо дель Торо

Дважды оскароносный Гильермо дель Торо ("Хеллбой", "Форма воды") и так в каждой своей работе устраивает метафизический цирк, а здесь действие буквально происходит в цирке (кстати, вездесущий Netflix ему поручил экранизировать "Пиноккио", в котором тоже хватает представлений).

[ + – ] NIGHTMARE ALLEY — официальный трейлер

Авантюрист Стентон устроился зазывалой в передвижном цирке. Вскоре он внедряется в номер с некоей Зеной, где создается иллюзия, что она читает мысли зрителей. Потом Стентон меняет ассистентку на молодую и красивую Молли, переманив ее из другого номера. Он знакомится с дамой-психиатром Лилит, снабжающей его информацией о своих богатых клиентах, чтобы тот под видом медиума во время спиритического сеанса в цирке развел их на большие деньги. Но тройка мошенников заходит слишком далеко…

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Operation Fortune: Ruse de guerre

США, Китай, 2022, шпионский боевик

Премьера: 20 января 2022

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 7/10

В ролях: Джейсон Стэйтем, Кэри Элвис, Хью Грант

[ + – ] "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Китайский боевик от Гая Ричи

После мрачного, успешного экшена Гая Ричи прошлого года "Гнев человеческий" со Стейтемом эта парочка решила продолжить сотрудничество (в целом это их пятый совместный проект).

Суперагент Ми-6 Орсон Форчун получил задание сорвать продажу и распространение нового смертельного оружия. Даже ему в одиночку не потянуть такое дело, поэтому с ним в контакте международная служба разведки "Пять глаз". Для операции привлекается один известный голливудский актер, чтобы своим именем создать убедительное прикрытие.

[ + – ] Operation Fortune: Ruse de guerre — официальный трейлер

Будут погони, перестрелки, драки, звездные вечеринки, множество красоток, прыжки с самолетов, взрывы и, главное, угрюмое и сосредоточенное лицо Джейсона Стейтема в центре действия, чей персонаж не делает осечек.

"Морбиус"

Morbius

США, 2022, триллер, фантастика, комикс

Премьера: 27 января 2022

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8,4/10

В ролях: Джаред Лето, Адриа Архона, Мэтт Смит

[ + – ] "Морбиус". Как лауреат Нобелевской премии стал вампиром

Создатели комиксов Marvel выводят на киноорбиту очередного антигероя — доктора Майкла Морбиуса.

Морбиус — лауреат Нобелевской премии. Вместе со своей командой он прилетает на тропический остров, чтобы провести опасный эксперимент. Его цель — помочь Майклу излечиться от редкого недуга крови, главный герой даже передвигается с помощью тростей. Эксперимент оборачивается катастрофой: Морбиус становится вампиром. В нем обитает "некто", которому хочется кого-нибудь пришить, чтобы напиться крови. Исполнитель главной роли Джаред Лето заметил о своей роли: "Меня привлекает склонность к трансформациям моего героя".

[ + – ] MORBIUS — официальный трейлер

"Скорая"

Ambulance

США, 2022, драма, криминал, экшен

Премьера: 17 февраля 2022

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 10/10

В ролях: Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II, Эйса Гонсалес

[ + – ] "Скорая". Нет другого выхода, только ограбить банк...

Кудесник масштабных экшенов — от комедийных "Плохих парней" до фантастических "Трансформеров" — режиссер Майкл Бэй в этот раз поставил зрелищный боевик с элементами социальной драмы.

Заслуженный ветеран Уилл и вор Дэнни — приемные братья. Уилл нуждается в деньгах, чтобы спасти смертельно больную жену. Он обращается за помощью к брату-преступнику. Тот предлагает единственный способ — ограбить банк. Все пошло непредсказуемо, героям пришлось угнать скорую помощь, где находятся раненый полицейский и девушка-фельдшер. На кону $32 млн, и это самая безумная погоня, которую когда-либо видел Лос-Анджелес.

[ + – ] Ambulance — официальный трейлер

"Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

King Richard

США, 2021, драма

Премьера: 6 января 2022

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 7,8/10

В ролях: Уилл Смит, Джон Бернтал, Дилан МакДермотт

[ + – ] "Король Ричард: Воспитывая чемпионок". История звездного тандема чемпионок Винус и Серены Уильямс

Реальная история, когда тренер по теннису Ричард Уильямс сделал своих дочерей Винус и Серену первыми ракетками мира. Каждый день он сажает Винус и Серену (а также трех девочек от первого брака жены) в старый трейлер и отправляется на корт. Любопытно, что план тренировок он составил еще до их рождения.

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Теннисом Ричард заболел давно, когда случайно увидел по телевизору матч. Тогда у него не было не только дочерей, но и жены. Однако Ричард был преисполнен интуитивной уверенностью, что его бизнес-план не блажь, а озарение. И самое удивительное, что его идея полностью воплотится в жизнь.

[ + – ] KING RICHARD — официальный трейлер

Понятно, что реальный Уильямс, написавший мемуары и много испытавший унижений от расистов, — гораздо более жесткий человек. Но Смит в силу природного обаяния и добросердечия превращает своего персонажа просто в идеального папочку, фантастически умеющего вдохновлять своих чад на подвиги. Сам Уилл не раз это делал в роли отца со своим собственным сыном. Здесь только пол детей поменялся, и его герой задорно кричит своим девчушкам: "Знайте, самое опасное существо на земле — женщина, которая умеет думать!".

Картине прочат успех как у зрителей, так и у Оскаровского комитета.