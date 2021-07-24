Канны-2021: люди & машины. Шокирующие фильмы-победители Каннского кинофестиваля (видео)

Фокус представляет победителей кинофестиваля в Каннах. Есть с чем поздравить и Украину.

В Каннах были представлены две украинские работы. И обе отметили наградами.

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Украинские фильмы на кинофестивале в Каннах

Лента "Бабий Яр. Контекст" о Холокосте, снятая украинско-немецким режиссером Сергеем Лозницей, получила премию "Золотой глаз", которую с 2015 года вручают за лучший документальный фильм.

Фильм о трагедии Бабьего Яра режиссер задумывал по другому — документально-художественном формате, где снятые на черно-белую пленку сцены перемежаются с кадрами хроники. Лозница наметил для этого 90 локаций в Украине (Харьков, Львов), но в 2020 году съемки сорвались из-за локдаунов, и режиссер обратился только к архивным материалам, рассказывающим о гибели 34 тыс. евреев в Киеве 29–30 сентября 1941 года. Лента состоит из 24 эпизодов, каждый из которых — отдельный сюжет. Впечатляет казнь в 1946 году 12 немецко-фашистских офицеров, участвовавших в убийствах мирного населения. Их повесили на центральной площади столицы Украины в присутствии 200 тыс. человек.

У нас фильм покажут осенью 2021 года в рамках мероприятий, связанных с 80-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру.

[ + – ] ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ КИНОХРОНИКА. В украинском фильме "Бабий Яр. Контекст" — фото- и видеодокументы о расстреле нацистами 34 тыс. евреев в Киеве в 1941 году

Лента швейцарца Эли Граппа "Ольга" получила Prix SACD for the best script at 60th Semaine de la Critique — награду за лучший сценарий от "Недели критики".

Напомним, что с победы именно в этой категории в 2014 году началась всемирная слава ленты Мирослава Слабошпицкого "Племя" — фильм тогда удостоился Гран-при секции. Над "Ольгой" трудились три страны: Швейцария, Украина, Франция. Граппа снял историю об украинской гимнастке, которая уезжает из страны к отцу, проживающему с семьей в Швейцарии. В это время ее мать, журналистка, освещает события Евромайдана и подвергается давлению властей. Гимнастка получает швейцарское гражданство и будет выступать на чемпионате уже за сборную Швейцарии, а не Украины. При этом она внимательно следит за событиями в родной стране.

В главной роли снялась реальная спортсменка из Луганска Анастасия Будяшкина, которая с 2014 года проживает в Киеве. Украинские продюсеры ленты — Максим Асадчий и Саша Чубко.

В Украине "Ольга" выйдет в прокат в феврале 2022 года.

[ + – ] НАШ ТРИУМФАТОР. Украинско-немецкий режиссер Сергей Лозница получил награду "Золотой глаз" за лучший документальный фильм

"Золотая пальмовая ветвь" и машинизация человечества

"Золотую пальмовую ветвь" получил фантастический французско-бельгийский боди-хоррор "Титан" Жюли Дюкорно.

Она стала второй в истории Каннского фестиваля женщиной-режиссером, чья картина удостоилась высшей награды (первой была новозеландка Джейн Кэмпион с драмой "Пианино", отмеченной в 1993 году).

[ + – ] "Титан", режиссер — Жюлия Дюкорно (Франция)

Картина вызвала шок и неоднозначно воспринята критиками. Но в ней есть радикальная новизна. Эта лента продолжает тему порабощения людей машинами, которая была поднята в "Терминаторе" и "Матрице". Но если там человек в оппозиции к машинам, то здесь, наоборот, он принимает другую сторону.По сюжету десятилетняя Алексия (дебютантка Агата Рузель) едет с папой на авто, всячески ему мешая. Они попадают в аварию. В череп девочке вживляют титановую пластину. Уже будучи девушкой, она выступает с эротическими танцами на капотах крутых тачек. Крупным планом показан шрам над правым ухом от пластины. Однажды в "титановой" голове Алексии что-то щелкает, и она начинает заниматься любовью с мерседесами и кадиллаками.

Картина-победитель "Титан" вызвала шок и не­одно­знач­ную реакцию критиков. Главная героиня ленты гораздо больше любит автомобиль, от которого ждет потомства, чем людей

Лет 20 назад я читал фантастическую повесть о совокуплении с компьютерами, а здесь — автовариант. Людей Алексия отвергает и убивает, а от симпатичной машинки у нее получается… забеременеть. Новая машинная мифология приходит на смену постмодернистской иронии, и, признаюсь, она несколько пугает.

Эта лента тематически связана с еще одним победителем Канн-2021 — картиной "Аннетт", за которую француз Леос Каракс удостоен премии в номинации "Лучший режиссер". Жанр: мюзикл с элементами хоррора и фантастики. Марион Котийяр и Адам Драйвер играют супругов — оперную певицу и провокационного стендап-комика. Но в центре истории здесь тоже девочка — их дочка Аннетт, которая связана с миром машин. Причем как в первом фильме, так и во втором такие дети — продукт запутанных отношений родителей, поэтому любовь ребятишки понимают по-своему.

Социальное кино

Гран-при удостоилась картина "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади, дважды лауреата "Оскара".

Мужчину, попавшего в тюрьму за долги, выпускают на неделю, чтобы он добыл нужную сумму. На автобусной остановке он обнаруживает сумку с золотом, но вместо того чтобы продать его и закрыть долг, находит хозяйку потерянного сокровища. Теперь парень — герой, о нем снимают телепрограммы, его славят в соцсетях. Но нет ли тут подвоха?

[ + – ] "Герой", режиссер — Асгар Фархади (Иран)

Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при программы "Особый взгляд" за фильм "Разжимая кулаки", рассказывающий историю осетинской девушки Ады (Милана Агузарова).

Это вторая режиссерская работа ­31-летней Коваленко (ее предыдущий фильм "Софичка" получил несколько наград, включая "За лучшую режиссуру" в Дублине).

Ада живет с отцом в небольшом городке в Северной Осетии. Тот в духе строгих местных обычаев воспитывает ее и двух братьев. Когда старший брат уезжает в другой город, девушка задумывает план побега.

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Коваленко сама родом с Северного Кавказа и подняла эту тему, потому что до сих пор в регионе бывают случаи насильственного возвращения дочерей домой. Продюсером фильма выступил экс-киевлянин Александр Роднянский, разглядевший потенциал в новом режиссере. Напомним, Роднянский спродюсировал несколько фильмов Андрея Звягинцева.

Приза за лучшую мужскую роль удостоился американский актер Калеб Лэндри Джонс, убедительно точно сыгравший дебила-маньяка Мартина Брайанта в австралийском триллере Джастина Курзеля "Нитрам".

Мартин (признан умственно отсталым) расстрелял в австралийском Порт-Артуре более 30 человек в 1996 году — так на него подействовала лента про злую кук­лу Чаки.

[ + – ] "Нитрам", режиссер — Джастин Курзель (Австралия)

Любовные страдания в Каннах

С "Героем" Гран-при разделила финская лента "Купе номер шесть" режиссера Юхо Куосманена.

Студентка из Финляндии (Сейди Хаарла), чье сердце разбито расставанием с любовницей, едет из Москвы в Мурманск на поезде, чтобы увидеть северные петроглифы — древние наскальные изображения. В купе она знакомится с пьющим молодым шахтером (Юрий Борисов). Девушка пытается забыть свою пассию, а сосед, который поначалу раздражал финку, вдруг стал вызывать у нее симпатию своей непосредственностью.

[ + – ] "Купе номер шесть", режиссер — Юхо Куосманен (Финляндия)

Приз за лучший сценарий в основном конкурсе отхватили японцы Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ.

Их драма "Сядь за руль моей машины" основана на переработанном рассказе Харуки Мураками.

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По сюжету театральный режиссер, потерявший жену, едет из родного Токио в Хиросиму, где должен провести кастинг артистов и поставить "Дядю Ваню". Неожиданно у него завязывается дружба с девушкой, предоставленной ему в качестве водителя. Критики отметили тонкую лиричность ленты, свойственную как Чехову, так и Мураками.

Обладательницей награды за лучшую женскую роль стала норвежка Ренате Рейнсве, снявшаяся в драме Йоакима Триера "Худший человек на свете".

Рейнсве сыграла ­30-летнюю женщину, переживающую личный кризис, — только что рассталась с бойфрендом, состоявшимся писателем. У нее сразу завязываются отношения на вечеринке с милым парнем. Но кто бы мог подумать, что у него окажется еще тот характер!

Что касается фаворитов, то критиков несколько разочаровал фильм "Французский вестник" американца Уэса Андерсона с Биллом Мюрреем в роли газетного редактора. Они отметили эстетически потрясающую картинку, но при этом — небрежно прописанные истории персонажей.

[ + – ] "Французский вестник" — режиссер Уэс Андерсон (США)

Что касается "Петровых в гриппе" Кирилла Серебренникова с Иваном Дорном, то фильм наградили только за операторскую работу (Владислав Опельянц).