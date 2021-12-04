Повернення "Матриці" та Доктора Стрейнджа. Десять найкращих блокбастерів зими (відео)

Після глобального успіху азіатського кіно Голлівуд, що не здається, виводить артилерію нових блокбастерів, у яких гранично ускладнюється сюжет за рахунок з'єднання кількох коміксових всесвітів — чорт ногу зломить, а супергерой виживе!

Зимовий набір блокбастерів розкішний: від павука Паркера до Нео, від комедійного мюзиклу зі Скарлетт Йоганссон до шпигунського бойовика зі Стейтемом, від еротичного трилера з Аною де Армас і Беном Аффлеком до душевного спортивно-сімейного байопіка з Віллом Смітом. З потужних режисерів-атракціонників представлять нові роботи Гільєрмо дель Торо та Майкл Бей.

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"Людина-павук: Додому шляху немає"

Spider-Man: No Way Home

США, 2021, супергеройський фільм

Прем'єра: 16 грудня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9,5/10

У ролях: Том Голланд, Зендея Коулмен, Бенедикт Камбербетч

[ + – ] "Людина-павук: Додому шляху немає". Новий фільм про супергероя Пітера Паркера

Лиходій Містеріо публічно розкрив ім'я Людини-павука — Пітер Паркер. Як ми пам'ятаємо, це обдарований старшокласник-сирота, якого виховують родичі. Колись його вкусив радіоактивний павук, і Пітер отримав надсилу. Зі шкільних лузерів він вирвався в лідери і почав боротися із суперлиходіями. Ось він уже студент, який планує й надалі зберігати інкогніто, якби не витівка Містеріо.

Пітер звертається за допомогою до Доктора Стрейнджа — магу під силу повернути час назад і зробити так, щоб усі забули, хто ж насправді ховався в костюмі павука. Але під час ритуалу заклинання пробиває дірку в темний світ, звідки починають сипатися могутні нелюди, бузувіри та мучителі — ті, хто боролися з Людиною-павуком в інших всесвітах. Має бути велика битва! У ролику ми бачимо її масштаби: руйнуються не лише хмарочоси, а й навіть Статуя Свободи перекидається в океан.

[ + – ] SPIDER-MAN: NO WAY HOME — офіційний трейлер

Якщо уважно дивитися трейлер, можна помітити: щоб дати відсіч гадам, зберуться, можливо, всі три модифікації Людини-павука — Тобі Магвайра, Ендрю Гарфілда та Тома Голланда. І боротимуться пліч-о-пліч, як три мушкетери проти трійки монстрів — Електро, Ящера та гігантської Піщана людини. Видно, як деякі удари по супостатах завдають чиїсь невидимі руки та ноги: фани припускають, що двох Людей-павуків "стерли", щоб зберегти інтригу. Незабаром перевіримо це в кінозалі.

"Матриця: Воскресіння"

The Matrix Resurrections

США, 2021, фантастика

Прем'єра: 22 грудня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8,9/10

У ролях: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Яґя Абдул-Матін II

[ + – ] "Матриця: Воскресіння". Фанати чекали нову "Матрицю" 18 років

Четверту стрічку культової франшизи чекали 18 років! Нео та Трініті знову в строю. Тут, як і в "Павуках", очікують повного "перезавантаження" франшизи, причому за це відповідає лише одна режисерка — Лана Вачовскі (колишній Лоренс), старша з двох сестер (ексбрати).

За двома роликами, що вийшли, можна припустити, що Вачовскі спробує продати нам ще раз той приголомшливий ефект, який був у першій "Матриці" 1999 року. У чому він проявлявся?

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Живе собі програміст Томас Андерсон. Все було ок, поки він за деякими ознаками не помічав, що навколо нього — штучна реальність. Відбувається його доленосна зустріч із революціонером Морфіусом, який пропонує проковтнути червону капсулу. Томас вирішується — і прокидається у страшному світі, де він голий в осередку, а все його життя — це ілюзія, яку створює у його свідомості суперкомп'ютер. І Томас стає Нео — цей момент "пробудження" і є найпотужнішим "моментом істини" у всій франшизі.

У другій і третій частинах циклу Нео бореться з Матрицею, добираючись до її серцевини, але ця війна нагадує битву людей і машин у франшизі "Термінатора" — небагато новизни, тому не так захоплює, як перша "Матриця".

[ + – ] The Matrix Resurrections — офіційний трейлер

[ + – ] The Matrix Resurrections — офіційний трейлер

У "Матриці-4" Вачовскі спробує вдруге увійти в ту ж річку: мовляв, Андерсону Матриця вселяла, що всі попередні частини — це його комп'ютерна гра, яку він сам розробив як геніальний програміст. І Томасу знову доведеться прокинутися і побачити огидно-липку дійсність. У ролику ми бачимо, як крізь бородате обличчя красеня-Нео у дзеркалі проступає інша фізіономія — програміста, котрий сивіє. Нео знову доведеться усвідомити себе в Матриці та зламати її. Чи випробуваємо ми катарсис вдруге, можна перевірити лише в кінотеатрі.

Тлумачі фантастичної саги Вачовські вважають, що зміною статі режисери й у житті дійшли до того, що хочуть "зламати" Матрицю Бога, де живуть усі люди. І що це їхня така форма бунту: змінивши стать, людина звільнилася від нав'язаних світобудовою правил: і на виході брати стали сестрами.

"Співай 2"

Sing 2

2021, анімація, США, мюзикл

Країна: США

Прем'єра: 30 грудня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9,3/10

У ролях: Скарлетт Йоганссон, Тарон Еджертон, Різ Візерспун

[ + – ] "Співай 2". Анімаційний мюзикл із голосами Скарлетт Йоганссон і Різ Візерспун

У 2016 році ця анімаційна сага про закулісні реалії талант-шоу за умов бюджету $75 млн зібрала $634 млн. Творці хітів "Нікчемний я" та "Міньйони" знову мають намір захопити дорослу та дитячу аудиторії.

За сюжетом пронизливий, але чистий серцем виконавчий продюсер коала Бастер повинен за три тижні організувати супершоу в театрі "Кришталева вежа" за дорученням його нещадно цинічного власника — вовка Джиммі Крістала.

[ + – ] Sing 2 — офіційний трейлер

У цю історію будуть втягнуті наші знайомі за першим "Співай": 25-дітна домогосподарка свиня Розітта з чудовим голосом, якій завжди не вистачає часу, сором'язлива слониха-підліток Міна, класний репер, добра істота і він же син гангстера горила Джонні та грандіозний композитор і легенда левового року Клей Келловей, який на 15 років став відлюдником через особисту трагедію.

У всій цій звірячій банді можна побачити купу цілком людських комплексів, характерів і звичок.

"Зірки за обміном"

Україна, 2021, комедія

Прем'єра: 01 січня 2022

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 6,9/10

У ролях: Оля Полякова, Михайло Хома, Наталія Сумська, Юрій Горбунов

[ + – ] "Зірки за обміном": нова українська комедія

Близький до початку попередньої стрічки новорічний комедійний мюзикл вітчизняного виробництва — те, що всією сім'єю можна подивитися на різдвяних канікулах.

Суперники по сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Молякова (Оля Полякова) та Фома Михайловський (Михайло Хома, він же Дзідзьо), несподівано опиняються в тілах одне одного та намагаються повернути їх назад. Але для цього кожному з них доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми опонента.

[ + – ] "Зірки за обміном". Офіційний трейлер (прем'єра фільму 1 січня 2022 року)

Ідея приблизно та сама, що й у російських стрічках "Любовь-морковь" (2007, 2008, 2011) й італійської — "Не твоє тіло" (2017), тільки в українському варіанті тілами обмінялися не чоловік із дружиною, а колеги-суперники по шоу-бізу.

"Глибока вода"

Deep Water

2022, США, трилер, мелодрама, детектив

Прем'єра: 13 січня 2022

Рейтинг очікування: 8,6/10

У ролях: Бен Аффлек, Ана де Армас, Крістен Коннолл

[ + – ] "Глибока вода". Екранізація роману Патрісії Гайсміт

Трилер "Глибока вода" знято за романом американки Патриції Гайсміт, виданому в 1957 році. Перша екранізація була у Франції 1981 року, а в 1983-му його поставили німці. Уперше дію перенесли у Францію, вдруге — в Німеччину. І лише зараз події відбуваються, як у книзі, у США.

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У невеликому штатівському містечку редактор Вік Ван Аллен довгі роки живе із дружиною Меліндою. Щоб уникнути розлучення, Вік почав їй дозволяти романи на стороні. Коли одного з коханців подружжя вбили, Вік взяв відповідальність на себе з метою налякати нового шанувальника дружини. Однак, коли заарештовують справжнього злочинця, Мелінда знову заводить інтрижку. Але Вік встиг насолодитися владою, яку мав над дружиною, доки його вважали вбивцею. У нього в голові з'являється незвичайний план. Нові коханці Мелінди починають зникати.

[ + – ] DEEP WATER — офіційний трейлер

За екранізацію взявся номінант на премію "Оскар" Едріан Лайн, який зняв такі відомі стрічки, як "Дев'ять з половиною тижнів" (1986) і "Лоліта" (1997), де кохання перемежується з темою небезпеки та заборон.

"Алея жаху"

Nightmare Alley

США, 2021, детектив, драма, трилер

Прем'єра: 20 січня 2022

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8,5/10

У ролях: Кейт Бланшетт, Бредлі Купер, Віллем Дефо, Рон Перлман

[ + – ] "Алея жаху" — феєричний трилер від Гільєрмо дель Торо

Двічі оскароносний Гільєрмо дель Торо ("Геллбой", "Форма води") і так у кожній своїй роботі влаштовує метафізичний цирк, а тут дія буквально відбувається в цирку (до речі, всюдисущий Netflix йому доручив екранізувати "Піноккіо", в якому теж вистачає уявлень).

[ + – ] NIGHTMARE ALLEY — офіційний трейлер

Авантюрист Стентон влаштувався зазивалою у пересувному цирку. Незабаром він долучається до номеру з якоюсь Зеною, де створюється ілюзія, що вона читає думки глядачів. Потім Стентон змінює асистентку на молоду та красиву Моллі, переманивши її з іншого номера. Він знайомиться з дамою-психіатром Ліліт, яка забезпечує його інформацією про своїх багатих клієнтів, щоб той під виглядом медіуму під час спіритичного сеансу в цирку розвів їх на великі гроші. Але трійка шахраїв заходить надто далеко.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати"

Operation Fortune: Ruse de guerre

США, Китай, 2022, шпигунський бойовик

Прем'єра: 20 січня 2022

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 7/10

У ролях: Джейсон Стейтем, Кері Елвес, Г'ю Ґрант

[ + – ] "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати". Китайський бойовик від Гая Річі

Після похмурого, успішного екшену Гая Річі минулого року "Гнів людський" зі Стейтемом ця парочка вирішила продовжити співпрацю (загалом це їхній п'ятий спільний проєкт).

Суперагент Мі-6 Орсон Форчун отримав завдання зірвати продаж і розповсюдження нової смертельної зброї. Навіть йому поодинці не потягти таку справу, тому з ним у контакті міжнародна служба розвідки "П'ять очей". Для операції залучається один відомий голлівудський актор, щоб своїм ім'ям створити переконливе прикриття.

[ + – ] Operation Fortune: Ruse de guerre — офіційний трейлер

Будуть погоні, перестрілки, бійки, зіркові вечірки, безліч красунь, стрибки з літаків, вибухи і, головне, похмуре та зосереджене обличчя Джейсона Стейтема у центрі дії, чий персонаж не робить осічок.

"Морбіус"

Morbius

США, 2022, трилер, фантастика, комікс

Прем'єра: 27 січня 2022

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8,4/10

У ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт

[ + – ] "Морбіус". Як лауреат Нобелівської премії став вампіром

Творці коміксів Marvel виводять на кіноорбіту чергового антигероя доктора Майкла Морбіуса.

Морбіус — лауреат Нобелівської премії. Разом зі своєю командою він прилітає на тропічний острів, щоб провести небезпечний експеримент. Його мета — допомогти Майклу вилікуватися від рідкісної недуги крові, головний герой навіть пересувається за допомогою тростини. Експеримент обертається катастрофою: Морбіус стає вампіром. У ньому живе "хтось", якому хочеться когось пришити, щоб напитися крові. Виконавець головної ролі Джаред Лето помітив свою роль: "Мене приваблює схильність до трансформацій мого героя".

[ + – ] MORBIUS — офіційний трейлер

"Швидка"

Ambulance

США, 2022, драма, кримінал, екшен

Прем'єра: 17 лютого 2022

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 10/10

У ролях: Джейк Джилленгол, Яґя Абдул-Матін II, Ейса Гонсалес

[ + – ] "Швидка". Немає іншого виходу, тільки пограбувати банк.

Чарівник масштабних екшенів — від комедійних "Поганих хлопців" до фантастичних "Трансформерів" — режисер Майкл Бей цього разу поставив видовищний бойовик з елементами соціальної драми.

Заслужений ветеран Вілл і злодій Денні — прийомні брати. Вілл потребує грошей, щоб врятувати смертельно хвору дружину. Він звертається за допомогою до брата-злочинця. Той пропонує єдиний спосіб пограбувати банк. Усе пішло непередбачено, героям довелося викрасти швидку допомогу, де знаходяться поранений поліцейський і дівчина-фельдшер. На кону $32 млн, і це найшаленіша гонитва, яку коли-небудь бачив Лос-Анджелес.

[ + – ] Ambulance — офіційний трейлер

"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

King Richard

США, 2021, драма

Прем'єра: 6 січня 2022

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 7,8/10

У ролях: Вілл Сміт, Джон Бернтал, Ділан МакДермотт

[ + – ] "Король Річард: Виховуючи чемпіонок". Історія зіркового тандему чемпіонок Вінус і Серени Вільямс

Реальна історія, коли тренер із тенісу Річард Вільямс зробив своїх дочок Вінус і Серену першими ракетками світу. Щодня він садить Вінус і Серену (а також трьох дівчаток від першого шлюбу дружини) у старий трейлер і вирушає на корт. Цікаво, що план тренувань він склав ще до народження.

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Тенісом Річард захворів давно, коли випадково побачив по телевізору матч. Тоді він не мав не лише дочок, а й дружини. Проте Річард був сповнений інтуїтивної впевненості, що його бізнес-план не дурощі, а осяяння. І найдивовижніше, що його ідея повністю втілиться у життя.

[ + – ] KING RICHARD — офіційний трейлер

Зрозуміло, що реальний Вільямс, який написав мемуари і багато зазнає принижень від расистів, — набагато жорсткіша людина. Але Сміт через природну чарівність і добросердя перетворює свого персонажа просто на ідеального тата, який фантастично вміє надихати своїх чад на подвиги. Сам Вілл не раз це робив у ролі батька зі своїм сином. Тут тільки стать дітей змінилася, і його герой завзято кричить своїм дівчатам: "Знайте, найнебезпечніша істота на землі — жінка, яка вміє думати!".

Картині пророкують успіх як у глядачів, так і в Оскарівського комітету.