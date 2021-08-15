Термінатор, R2-D2 і мрійливий Вертер. 12 головних роботів світового кіно

Цьогоріч виповнюється 30 років "Термінатору 2" Джейсона Кемерона, де вперше світу показали рідкісного робота T-1000. Ми вирішили не зупинятися тільки на ювілярі та згадуємо інших знакових кіноперсонажів, що складаються з мікросхем і наночастинок.

1. Найнебезпечніший

Роберт Патрік у ролі T-1000 у фільмі "Термінатор 2: Судний день"

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[ + – ] "Термінатор 2: Судний день", модель Т-1000

Це рідкісний випадок, коли продовження успішного фільму виявилося ще більш популярним. "Термінатор 2: Судний день" (1991) перекрив досягнення попередника "Термінатора" (1984): при бюджеті $102 млн зібрав $519 млн. Чому? Кемерон вперше показав можливості комп'ютерної анімації, яка з тих пір міцно влаштувалася на екрані як одна з головних складників візуальних ефектів у кіно.

T-1000 — робот із рідкого металу, що нагадує ртуть, він набуває вигляду всього, до чого торкається. Однак "базовою" моделлю для нього став перший вбитий ним коп, вигляду якого він весь час набуває. Цікаво, але ця властивість була в космічних піратів із радянського телефільму "Гостя з майбутнього" (1985): базовими моделями для них стали працівники складу, вбиті на початку картини.

За сюжетом Т-1000 опинився в 1995 році на машині часу за завданням комп'ютерного інтелекту Скайнет, який захопив світ (створений на основі протиракетної оборони США). Робот повинен знищити підлітка Джона Коннора, який в майбутньому очолить повстання людей проти машин, що намагаються їх поневолити. Однак рідка залізяка не в курсі, що постарілий Коннор послав перепрограмованого термінатора T-300, щоб захистити себе в молодості.

2. Найбрутальніший

Арнольд Шварценеггер у ролі кіборга-вбивці в "Термінаторі" (1984)

[ + – ] Арнольд Шварцнеггер

Саме ця картина слово "термінатор" (від лат. Terminare — завершувати, закінчувати) зробила загальним — безжальний кілер.

У фільмі робот Т-300 відправляється з майбутнього в 1984 рік, щоб убити Сару Конор, яка повинна стати матір'ю вождя світового людства, що піднялося проти влади машин. Режисер Джейсон Кемерон свято вірив у роль особистості в історії. Немає особистості — немає історії. У 1981 році в Римі Кемерон, відсторонений за профнепридатність від свого першого фільму "Піраньї-2", захворів на грип. У температурному маренні він побачив чоловіка з червоним оком, який переслідував дівчину. Потім, запозичивши сюжетні ходи з потраплянням солдат-роботів із майбутнього в цей із серіалу "Зовнішні межі" (1932-1965), написав сценарій.

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У першій версії сценарію термінатор — це робот-диверсант, чиє завдання — злитися з натовпом. Але продюсери наполягали на кандидатурі Арнольда Шварценеггера, для якого непомітність — антонім. Тоді вигадали андроїда у вигляді брутального серійного вбивці, героя фантастичного вестерна, що розбиває носи панкам і рокерам, в яких він забрав одяг і мотоцикл.

Дивно, але факт: фільм Кемерона похвалив навіть великий радянський режисер Андрій Тарковський (1932-1986), який терпіти не міг блокбастери: "Його бачення майбутнього і відносини між людиною і долею розширюють межі кіно як мистецтва".

Фраза I'll be back ("Я повернуся") стала крилатою. І пророчою: Т-300 повернувся в "Термінаторі-2", причому вже "хорошим", перепрограмованим Джоном Коннором на захист. Так зло перепрограмували на добро.

3. Найзакоханіший

Головний герой анімаційного фільму "ВАЛЛ-І" (2008)

[ + – ] ВАЛЛ-І ("Вселенський Анігілятор Ландшафтний, Легкий, Інтелектуальний")

Людство так капітально забруднило відходами Землю, що відчалило на космічній станції, залишивши на планеті тисячі роботів-сміттярів ВАЛЛ-І ("Вселенський Анігілятор Ландшафтний, Легкий, Інтелектуальний"). 700 років вони розгрібали завали мотлоху, але у всіх уже сіли батарейки, крім одного, який завдяки фільмам-мюзиклам розвинувся в неординарну особистість, хоча зовні це коробочка на гусеницях із польовим біноклем замість очей.

На планету прилітає красивий, білосніжний робот ЕВА ("природнича автоматика") для пошуку рослин. ВАЛЛ-І закохується в дівчинку-робота і підносить їй подарунок — єдиний на планеті зелений паросток. Тут же ЕВА закривається, помістивши зелень всередину себе. Звичайно, ВАЛЛ-І не може кинути подружку і вирушає з нею назустріч пригодам.

Один із найбільш зворушливих мультиків про любов безглуздого "двірника" ВАЛЛ-І та "принцеси" ЕВИ. Як зауважив режисер мультфільму Ендрю Стентон: "Роман трактора й айпаду".

4. Найбільш сміхотливий

Робот Вертер у радянському мінісеріалі "Гостя з майбутнього" (1985), якого зіграв актор Євген Герасимов

[ + – ] Робот Вертер і Коля Герасимов — герої фільму "Гостя з майбутнього"

Добрий (дозволив Колі Герасимову, хлопчикові з 1984 року, походити у майбутньому), симпатичний робот-прибиральник, який намагається жартувати і сміється над своїми нехитрими жартами характерним сміхом: "Ха-ха-ха".

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Вертер — ім'я героя роману Гете "Страждання юного Вертера", який покінчив життя самогубством через кохання. Наш Вертер теж закоханий — у співробітницю Інституту часу великооку Поліну. Він став героєм анекдотів 1980-х, де Вертер фігурував як сексуальний маніяк (у країні, де сексу не було). У них простодушний сміх набував відтінку зловісного, коли робот, герой анекдоту, опановував черговою жертвою.

Наприкінці другої серії беззбройний Вертер, намагаючись затримати космічних піратів, героїчно гине від пострілів із бластера Веселуна У. Причому робот проявляє живучість, властиву скоріше бойовим андроїдам, — у нього стріляли п'ять разів. За такий тривалий час неможливо не перейнятися до Вертера співчуттям.

5. Найбільш безбашений

Астромеханічний дроїд R2-D2 із циклу "Зоряні війни" (1977- 2019), в ролі якого знявся англійський актор Кенні Бейкер, чий зріст 112 см

[ + – ] Дроїд R2-D2 із циклу "Зоряні війни"

Найбільш комедійна парочка роботів — R2-D2, більше схожий на пилосос, й андроїд C-3PO, який змахує на золотистий манекен, — отримала персональні зірки на Голлівудській алеї слави. C-3PO — манірний і буркотливий, ледве рухається, з безсило зігнутими руками. А його "пилососний" друг, навпаки, рішуче кидається в гущу будь-якого зіткнення, постійно рятуючи джедаїв із небезпечних ситуацій. Замість слів у нього справи, тим більше говорити він не вміє, а витягує лише звуки, як у чайника, що закипає.

6. Набільш сентиментальний

Хлопчик Девід зі "Штучного розуму" (2001), якого зіграв Гейлі Джоел Осмент

[ + – ] Хлопчик Девід, створений компанією "Кібертронікс" для бездітних сімейних пар

Один із найбільш зворушливих роботів — хлопчик Девід, створений компанією "Кібертронікс" для бездітних сімейних пар. Фільм знятий на основі розповіді Брайна Олдісса "Суперроботи живуть все літо" (1969). Тоді ж екранізувати його вирішив Стенлі Кубрик, ідею виношував 30 років, а коли зрозумів, ймовірно, що історія надто сентиментальна, в 1985-му підкинув її Стівену Спілбергу.

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Девід запрограмований на любов. Розробники тестують робота на одному зі своїх співробітників і його дружині, в яких захворів син і якого лікарі помістили в анабіоз, поки не знайдуться ліки. Коли зілля знайшли і хлопчик одужав, у нього починається суперництво з Девідом, якого вирішують повернути назад. Дико сентиментальна страшилка: мама вивозить дитину-андроїда в ліс і кидає.

Й ось протягом двох тисяч років він разом із ведмежам-іграшкою Тедді шукає її, хоча мама-людина давно померла. У цих пошуках роботи доходять до надістоти (практично богів, але, з'ясувалося, це роботи, які еволюціонували) і розповідають проблему. У відповідь ті обіцяють створити маму за допомогою ДНК з пучка волосся, але тільки на один день. Дитина і Тедді щасливі. У фіналі ввечері того дня вся трійця — Девід, мама і Тедді — засинають на ліжку вічним сном. Не ридати неможливо — Спілберг завдає тотальні удари в серце. Пам'ятається, коли вночі я дивився цю картину, то пішов поглянути на свою маму — ковдру поправити…

7. Найвірніший

Андроїд Ендрю в "Двосотлітній людині" (1999), якого зіграв Робін Вільямс

[ + – ] Андроїд Ендрю у фільмі "Двосотрічна людина"

Сюжет близький до попереднього в плані любовної відданості. Фільм поставлений за однойменною повістю Айзека Азімова. Ендрю — модель NDR-114 — робот-дворецький. Він хоч і слідував "Трьом законам робототехніки", сформульованим Азімовим, але все одно закохався у внучку господині та відбиває у неї нареченого.

Ендрю — винахідник, навчився вдосконалюватися, поступово перетворюючись на людину, за мімікою і манерами. Але як бути, коли кохана постаріла, а ти — ні? Ендрю змінює собі синтетичну кров на біологічну, щоб сталося, як у казці: "Вони жили довго і щасливо та померли в один день".

8. Найблагородніший

Реплікант Рой Батті "Той, хто біжить лезом" (1982), якого зіграв Рутгер Гауер, який вважав цю свою роль кращою

[ + – ] Рутгер Гауер — реплікант Рой Батті

Культовий фільм Рідлі Скотта знятий за мотивами роману Філіпа Діка "Чи мріють андроїди про електроовець?"

Його герої — реплікант-біоробот, продукт генної інженерії. Штучні люди використовуються як раби, хоча перевершують справжніх людей за інтелектом і фізичною силою. Відрізнити їх можна тільки спеціальним тестом. А ще вони живуть всього п'ять років. Репліканти іноді втікають, і тоді їх ловлять і знищують "ті, хто біжать лезом" (ті ж "мисливці за головами").

Рой — бойовий реплікант, який втік. Він намагається врятувати себе і подружку, але, знайшовши свого винахідника, чує: "Ви горите яскравіше, але згораєте швидше". В останній сутичці на даху Рой завмер над своїм ворогом, мисливцем Декардом (Гаррісон Форд), повислим на даху хмарочоса. Але реплікант, створений для вбивства, простягає йому руку і рятує людину, проявивши благородство, вже не властиве людям. Вмираючи через "вік", Рой випускає в небо білого голуба, що є символом Святого Духа. Ідея цієї сцени: люди стали машинами, а роботи — людьми.

9. Найбільш законослухняний

Алекс Мерфі, який став роботом-поліцейським у картині "Робокоп" (1987), якого зіграв Пітер Веллер

[ + – ] Робокоп — легендарний робот-поліцейський

Крутого копа Алекса Мерфі, а також за сумісництвом люблячого батька і чоловіка, розстрілює психопат-маніяк. На базі тіла Алекса і його центральній нервовій системі корпорація OCP створює кіборга-поліцейського для боротьби з кримінальниками. Однак чомусь машина правопорядку постійно згадує свою родину — сцена, де робокоп трагічно завмирає, дивлячись у вікна свого колишнього будинку, стала класикою фантастики.

10. Найбільш розгнузданий

Бендер, робот-згинач із мультсеріалу "Футурама"

[ + – ] Робот Бендер, який вирішив побудувати свій власний луна-парк

Бендер — лихослов, алкоголік, курець, любитель порнографії для роботів (у вигляді електричних схем), клептоман, кухар, який так готує, що це неможливо, ледар, цинік, але при цьому нескінченно симпатичний. Глядачі полюбили цього антигероя за всі його абсолютно людські слабкості, тому що він має ще й неабиякий шарм, який можна порівняти з чарівністю Карлсона і милою простодушністю Гомера Сімпсона.

11. Найвільніший

Санні з "Я, робот" (2004), якого зіграв Алан Тьюдік

Напівпрозора модель NS-5 мала показати їхню безпеку, але все виявилося навпаки. Геніальний лікар Ланнінг зробив експериментального андроїда, нагородивши його не тільки спектром усіх емоцій, але й дозволивши порушувати три закони робототехніки (фільм за мотивами оповідань того ж Азімова). І навіть наказав себе вбити. За дружбу. А все для того, щоб той допоміг таким способом врятувати людей від колег-роботів, які збунтувалися. Непроста історія, де ключова роль надається детективу Делу Спунеру, якого зіграв Вілл Сміт.

12. Найменший

Віктор_Робот з українського мультфільму "Віктор_Робот" (2021)

У майбутньому штучна зірка, що дає енергію людям, почала перегорати як лампочка. Лагодити світило відправився його творець Дід, але зник. Внучка, яка хитається без діла, прилетіла на пошуки Діда разом із батьками-вченими. На зірці вона подружилася з "неправильним", крихітним Віктором_Роботом. Він не розмовляє, зате мовчки все лагодить — ідеальний працівник. Віка безсоромно привласнює собі його славу рятівника зламаного світу. Однак у чудовиська роботів свої плани на зірку…

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Історія схожа на старозавітну — ту, де диявол повстав проти Бога. Робот — кіберкопія Дідуся. Віктор і Віка зіграють свою доленосну роль у відновленні порядку.

З мінусів — злегка провисає сюжет, не вистачає захопливих подій. Дід, наприклад, рятує Віку, вилазячи з підпілля через люк і руками розсовуючи прути клітки. Де бійки, сутички, пастки, погоні?

Однак всі персонажі, враховуючи Віктора, чудово намальовані та залишаються в пам'яті. Ще більшої яскравості їм надає чудова музика групи Dakh Daughters. Поетичний складник фільму насилу, але компенсує відсутність динаміки.