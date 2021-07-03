Артефакти під напругою. 40 років тому на екранах з'явився Індіана Джонс

40 років тому вийшла перша голлівудська картина з легендарним археологом-авантюристом Індіаною Джонсом "У пошуках втраченого Ковчега", що відкрила заново пригодницький жанр. Фокус розповідає про секрети популярної франшизи.

Після першої стрічки, яка двадцятикратно окупила бюджет, вийшло ще три не менше успішних: "Індіана Джонс і храм долі" (1984), "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (1989), "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" (2008). А в червні цього року стартували зйомки фільму з робочою назвою "Індіана Джонс-5", премʼєра якого запланована на липень 2022.

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[ + – ] Індіана Джонс у фільмі "У пошуках втраченого Ковчега" — трейлер

Зустріч на пляжі, або "Як Бонд, тільки без шпигунів"

Історія франшизи почалася у травні 1977-го на гавайському пляжі, де засмагали двоє друзів-режисерів — Джордж Лукас і Стівен Спілберг. Спілберг тоді пожинав лаври успіху свого трилера про акулу-людожера "Щелепи" (1975), а Лукас втік на білий гавайський пісок з премʼєри своїх "Зоряних воєн", тому що панічно боявся провалу, який йому пророкувала преса.

Спілберг поділився з приятелем неприємною новиною: продюсер "Бондіани" Альберт Брокколі відмовив йому у зйомках чергового фільму про Джеймса Бонда, вважаючи, що у режисера недостатньо досвіду. Тоді Лукас запропонував колезі зняти картину про героя на імʼя Індіана Сміт з близької концепцією: "Це ніби фільм про Джеймса Бонда, тільки без шпигунських штучок". Спілберг надихнувся і негайно змінив прізвище героя на "Джонс", оскільки памʼятав персонажа вестерна по імені Невада Сміт.

Синтез жанрів: принцеси, нацисти і скарби

Ще на початку 1970-х Лукас зробив начерки чотирьох історій під назвою "Пригоди Індіани Сміта". Він відштовхувався від пригодницьких коміксів і серіалів 1930-х "Казки Золотої мавпи", якими захоплювався підлітком. Головний герой — бравий льотчик, мотався на вантажному гідроплані між островами Тихого океану, є там і красива японська принцеса, гонитва за скарбами і навіть нацисти.

Критики лаяли "Храм долі" за похмурість і кривавість, але свій десятикратний прибуток картина взяла: при бюджеті $28 млн збори склали $333 млн

В "Зоряних війнах" (1977) Лукас вперше поєднав два жанри — наукову фантастику і фентезі, які до цього існували автономно. У фантастиці події розгортаються в звичайній фізичній реальності майбутнього, звідки Лукасом були взяті міжзоряні кораблі, бластери, інопланетяни. А в фентезі згадуються давні легенди, діє магія і є чітка ієрархія міфологічних істот: імператор Палпатин у чорній рясі інквізитора, принцеса Лея і т.д. Так виник і найпопулярніший атрибут фільму — світловий меч. Формула кіноциклу: фантастика — фентезі — магічний всесвіт "Зоряних воєн". У ній джедаї володіють загадковою містичною Силою. До речі, їх широко відоме благословення "Хай буде з тобою Сила" Лукас запозичив з езотеричного циклу "Вчення Дона Хуана" (1968) Карлоса Кастанеди.

Але в "Індіані" Лукас пішов далі, зʼєднавши чотири жанри: пригоди, вестерн, шпигунський бойовик і фентезі.

Від акули — до змій. Індіана Джонс і 9 тисяч гадів

Спілберг став режисером франшизи про Індіану Джонса, а Лукаса влаштувала роль сценариста і продюсера.

Коли потрібно було вирішувати організаційні питання на кшталт доставки на знімальний майданчик тисяч змій, тут щосили розпоряджався Спілберг. Для сцени з Колодязем Душ привезли 2 тис. плазунів, але Спілберг вирішив, що цього недостатньо, так що помічникам довелося купити змій ще — із зоомагазинів Лондона і Південної Англії, довівши кількість гадів до 9 тис. У сцені, коли на Джонса агресивно дивиться кобра, на зйомках їх розділяла скляна перегородка, що було дуже до речі, адже небезпечна рептилія плюнула в нього отрутою.

Герой у всій красі

Отже, головний герой — авантюрист, мисливець за скарбами, але при цьому професор археології. Правда, в окулярах і костюмі-трійці він миготить тільки хвилин пʼять на лекції, в решту часу Індіана бʼється в капелюсі-Федор, який нагадує ковбойський, і віртуозно володіє хлистом, регулярно вибиваючи ним у противників мечі та револьвери. Інтелектуал з ковбойськими замашками героїв Клінта Іствуда і шпигунськими навичками Джеймса Бонда у виконанні Шона Коннері.

[ + – ] ЛЕГЕНДИ ПРИГОД. Стівен Спілберг, Гаррісон Форд і Джордж Лукас підняли жанр на новий рівень Фото: Getty Images

Гаррісон Форд був креатурою Спілберга. Але Лукас в ролі Індіани вперто не хотів бачити актора з "Зоряних воєн", не бажаючи брати в нові проекти артистів зі своїх картин, щоб не повторюватися. На щастя, Спілберг наполіг.

Звичайне диво

У чому головна фішка "Індіани" порівняно з іншими пригодницькими стрічками? У безлічі таких картин був артефакт (дорогоцінний камінь, золотий ідол і т.д.), який був надійно захищений пастками, замаскованими ямами з кілками, вистрілюючимм арбалетами, небезпечними аборигенами, які охороняють реліквію. Головне тут — здобути цей скарб, що має чималу матеріальну цінність, і змитися. Але тут, коли артефакт вже був у руках, він "включався" — магічний предмет починав діяти, виробляючи потужний руйнівний або зцілювальний ефект.

Час дії першої картини — 1936 рік. Індіана за дорученням ЦРУ вирушає на пошуки біблійного Ковчега Завіту, щоб виявити його раніше нацистів, відправлених Гітлером. Ковчег Завіту — священний переносний ящик, де зберігалися камʼяні скрижалі (таблички) з десятьма заповідями, які Бог дав Мойсею на горі Синай. Відомо, що євреї використовували Ковчег Завіту в завойовницьких походах, за допомогою ритуалів вивільняючи його енергію. За сюжетом фільму Гітлер хотів заволодіти ним, щоб зробити німецьку армію непереможною. Допомагає фашистам французький археолог Беллок (натяк на колабораціонізм Франції).

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Індіані першому вдається знайти Ковчег в Єгипті, але фашисти його відбирають. За допомогою Беллока вони проводять ритуал відкриття Ковчега. При цьому глиняних скрижалей француз там не знаходить. Але зате виявляє якийсь особливий пил, при зіткненні з яким Ковчег активізується і з його надр вириваються на волю духи, які спалюють фашистів разом з невдалим французьким вченим. В людей духи проникали через очі — ворота душі. Індіана зі своєю подружкою Меріон залишаються цілими, тому що стояли заплющивши очі. Вогняний смерч у фіналі підхоплює кришку, і Ковчег сам себе запечатує.

Успіх фільму перевершив найсміливіші очікування: при бюджеті $18 млн касові збори склали $384 млн.

У залишку: за сюжетом американці не тільки підкорили "фріців", але стали причетні до великого біблійного артефакту, який тепер зберігається саме в США на одній з секретних баз.

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Жахи Калі і ритуали секти душителів

У приквелі "Індіана Джонс і храм долі" дія переважно відбувається в Індії у 1935 році (Лукас, як і в "Зоряних війнах", випускає епізоди не в хронологічному порядку, підглянувши нелінійну структуру подій у японського режисера Куросави).

Індіана і Китайчик Коротун на прохання місцевого населення йдуть в Храм долі тхагі. Тхагі (вони ж туги — душителі) — реальні розбійники, які вбивали і грабували жертв в Індії протягом століть, присвячуючи ці злочини богині смерті Калі. Їх грабежі супроводжувалися вбивствами, що носили ритуальний характер.

В індуїзмі три верховних бога: Брахма (бог творіння), Вішну (бог порядку) і Шива (бог руйнування). Калі була дружиною Шиви і володіла, за повірʼями, найбільш лютим характером.

Індіана б'ється в капелюсі-Федор, який нагадує ковбойський, і віртуозно володіє хлистом, регулярно вибиваючи ним у противників мечі та револьвери

Місцеве населення поскаржилося Індіані, що мешканці Храму долі вкрали їх священний камінь, без якого у них "крокодил не ловиться і не росте кокос". А заодно туги викрали їх дітлахів.

"Темні справи кояться в храмі. І його мешканці мріють, щоб темрява, поширившись, захопила весь світ", — скаржиться старійшина.

Індіана з шанхайською співачкою Уіллі і Коротуном приходять в храм, де їх спочатку зустрічають з пошаною. Але потім вони стають свідками людського жертвопринесення, коли жрець Мола Рамі вирвав серце у молодого індуса, а той при цьому продовжував дихати і стогнати. Незабаром індуса живцем спалили в магмі, присвятивши це жертвопринесення Калі.

Зауважимо, що богинею Калі вже лякали західного глядача. Вперше це було в британському фільмі "На допомогу" (1965) з бітлами, коли Рінго Стар не міг позбутися від персня смерті і протягом фільму його намагалися принести в жертву Калі. Потім у фентезі "Золота подорож Синдбада-мореплавця" (1973 р йшов у прокаті в СРСР) ожила багаторука скульптура Калі, яка билася з прославленим мореплавцем шістьма шаблями.

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Повернемося до Індіани. Коротун піднімає повстання, звільнивши хлопчаків, які перебувають в підземеллі у якості рабів, і приводить до тями оповитого дурманним напоєм Джонса, який, зрозуміло, починає пачками валити тугів: батіг — наше все.

[ + – ] "Індіана Джонс і храм долі" — кадр з фільму

У фінальній частині Індіана, коли вже висить над прірвою, читає жерцеві лекцію про узурпацію влади, даючи зрозуміти, що відмінно розбирається в нюансах індуїзму: "Ти зрадив Шиву і став маріонеткою Калі". Тобто бог руйнування, який служить знищенню віджилого, щоб дати дорогу новому, не припускав влаштовувати на Землі тотальний терор імені своєї дружини.

Критики лаяли стрічку за похмурість і кривавість, але свій десятикратний прибуток вона взяла: при бюджеті $28 млн збори склали $333 млн.

Тут американець в особі Індіани постає як рятівник від зла, який не тільки повернув священний камінь, але повернув індійським сімʼям їх діточок. Місцеві підносять герою хвалу як носію волі верховного бога Вішну, відновлювача порядку. Індіана (чого там розмінюватися на дрібниці!) постає тут вже як частина індійського епосу.

Син Джеймса Бонда

У третій частині франшизи "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" автори знову повернулися до біблійних артефактів — і знову зʼявилися нацисти, які працюють за дорученням Гітлера.

Лукас і Спілберг тут розвивають вже свою американську героїчну міфологію, оскільки тата Генріха Джонса-молодшого грає не хто-небудь, а класичний виконавець ролі Бонда — хоч і трохи пошарпаний, але як і раніше крутий Шон Коннері. Індіана — ніби син Джеймса Бонда: простежується спадкоємність суперменів.

[ + – ] "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" — кадр з фільму

Тут автори знову звертаються до біблійного артефакту, але вже з Нового Завіту, — Святого Граалю. Це чаша, з якої Ісус Христос пив на Таємній вечері і в яку Йосип Аримафейський зібрав кров з ран розіпʼятого на хресті Спасителя.

Час дії картини — 1938 рік. Зрозуміло, ця священна річ потрібна і Адольфу Гітлеру — тепер уже для того, щоб отримати вічну молодість: хто випʼє з Грааля, той продовжує собі життя. Ймовірно, тому Страж-хрестоносець вже 700 років у печері охороняє священну реліквію. У Храмі, де зберігається Святий Грааль (знімали в Петра, Йорданія), опиняютьмя Індіана з пораненим татом, мільйонер і спонсор Донован, які знюхалися з нацистами, і озброєний фашистський загін.

Страж пропонує пройти випробування: самим знайти Грааль з безлічі чаш. Донован випиває з обраного дорогоцінного кубка і за секунди старіє і вмирає. А чистий серцем і мудрий Індіана бере скромний кубок з реплікою: "Така повинна бути чаша теслі", натякаючи на професію Христа. Чаша допомагає зцілити Джонса-старшого.

[ + – ] "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" — кадр з фільму

Зазначимо, що цей чудовий сюжетний хід теж належить Лукасу, а не сценаристу картини Мейджесу. Саме Джордж придумав, що дизайн Грааля, на відміну від стереотипних уявлень про нього, повинен виглядати просто, як кубок теслі.

Екскоханка Індіани, таємний агент Рейху Ельза Шнайдер, заступає за межі Великої Печатки, і вся храмова споруда руйнується, знищуючи фашистську нечисть. В одну з тріщин провалюється Грааль.

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Щоб збити пафос в фіналі, Джонс-старший зізнається, що прізвисько Індіана син узяв у їх собаки — така була її кличка. Це реальний факт: Індіаною звали собаку Лукаса.

У стрічки був десятиразовий економічне зростання: при бюджеті $ 48 млн збори склали $ 474 млн.

З морального задоволення на виході — американець Індіана Джонс став останнім лицарем-хрестоносцем, доторкнувшись до Святого Граалю. Америка — головна спадкоємиця і продовжувачка світової історії. Між іншим, Індіана теж сьорбнув з Святого Грааля — це було запорукою продовження його кіношної життя.

Перебір: Індіана Джонс і черепа інопланетян

У четвертій частині "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" (2008) до чотирьох уже наявними жанрами Лукас додав гаряче їм улюблену наукову фантастику, що стало перебором.

1957рік — час холодної війни між СРСР і США. Тому фашистів поміняли на радянських диверсантів. Причому очолює їх вольова українка (звідкись в США знають, що українки такі?) Ірина Спалько: красива, але жорстока і зі стильною зачіскою каре.

[ + – ] "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" — кадр з фільму

У сюжеті химерним чином зʼєднали Кришталевий череп — артефакт доколумбових індіанських племен (майя, ацтеки, інки) — і тему позаземних цивілізацій.

Виявляється, що кришталевий череп належить інопланетянину: їм як богам поклонялися стародавні індійці. У піраміді на території Перу виявилися 13 нетлінне кришталевих тел інопланетян. У одного не вистачає черепа. Спалько відбирає його у Індіани і "прикручує" безголового. Той оживає і транслює Ірині світлові знання, яка радісно повторює фразу з радянського кіножурналу для дітей "Хочу все знати". Але тут у Ірини горять "запобіжники" — Спалько, палаючи, зникає в четвертому вимірі. А піраміда починає крутитися, трансформується в літаючу тарілку і відлітає в небеса, являючи собою синтез імені Лукаса — пригод, історій, містики і фантастики.

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Щоб при такому крутому сюжеті трохи примирити глядача зі здоровим глуздом, в картині розвивається сімейна лінія головного героя: якщо в минулій серії Індіана знайшов батька, то в цій у нього виявляється син, якого він, виявляється, зачав з подругою Меріон в першій частині. Так що рід суперменів Джонсів благополучно продовжений. У фіналі — весілля.

Кажуть, що при загальних витратах $ 185 млн рекламний бюджет склав $ 150 млн. Це спрацювало: фільм зібрав чотирикратну касу — $ 790 млн. Незважаючи на ваговитість історії, вона все-таки стала комерційно успішною. Тому чекаємо "Індіану Джонса-5", де знімається 78-річний Харісон Форд, давно став частиною голлівудської міфології.