І життя, і сльози, і ненудне кіно. Фаворити "Оскара" 2021

Почастішали скарги глядачів на те, що на "Оскар" почали відбирати нудне "академічне" кіно. Тому серед номінантів нинішнього року Фокус знайшов картини, які принесуть задоволення. Такі фільми в епоху відеокасет збоку замість "Бойовик" або "Фентезі" шанобливо підписували "Про життя".

"Новини з усього світу"

News of the World

США, 2020

Жанр: вестерн, трилер, драма

Чотири номінації на "Оскар": "Краща операторська робота", "Краща робота художника-постановника", "Кращий монтаж", "Кращий звук".

Тема: воїн і дитина

Рейтинг IMDb: 6.80

У ролях: Том Генкс, Хелен Зенгель, Рей МакКіннон

Фото: IMDB

Якщо ви скучили за фільмом про добру людину — вам сюди. Його грає, звичайно ж, Том Генкс, а хто ж ще?

Він тут у ролі ветерана громадянської війни, який їздить містами повідомляти народові новини з газет — дія відбувається в Техасі в 1870 році, коли інтернету не було. У подорожі Америкою ветеран зустрічає осиротілу дівчинку, виховану індіанцями, і вирішує відвезти її родичам. Шість років тому дівчинку викрало племʼя індіанців кайова, що вбила її сімʼю, а тепер поселенці й армія знищили індіанців — вона вдруге осиротіла.

Це зворушливе кіно, за темою нагадує серіал "Мандалорець" або розповідь Шолохова "Доля людини", де самотній ветеран усиновив безпритульного. Памʼятайте це: "Як справи, старий?" — "Який же я старий, дядько? Я зовсім хлопчик". А тут — "зовсім" дівчинка. І від бандитів її доведеться рятувати, і від урагану. І серце від усього цього постійно щемить. До того ж знятий фільм чудово.

"Душа"

Soul

США, 2021

Жанр: анімація

Три номінації на "Оскар": "Кращий анімаційний фільм", "Краща музика", "Кращий звук".

Тема: хто ти насправді

Рейтинг IMDb: 8.10

Фото: IMDB

У цьому фільмі глядачі побачать не тільки історію про земне життя, а й неодноразово побувають на "тому світі" — кілька разів подорожуватимуть туди і назад, як Одіссей.

Герой мультфільму — 40-річний талановитий шкільний учитель музики, все ще живе з мамою і колись мріяв стати зіркою джазу. І коли в нього зʼявився шанс, він від радості… загинув, випадково провалившись в люк. Й опинився на тому світі.

Там Істоти Іншого Вимірювання (намальовані в стилі Пікассо, а портал між світами — "Чорний квадрат" Малевича) пропонують йому стати наставником ненароджених душ. Зокрема — найбільш неконтрольованою, 22-ю: ніяк вона не хоче земного втілення. Їй і тут добре. Учитель її виховує, але й тут робить помилку — на Землі його душа вселяється в…

У картині феєрія характерів і сценок — як земних істот, так і небесних. Сценарій, режисура, підбір джазу — все на рівні. Мульт детально обговорювався в Мережі після премʼєри на Різдво, як раз перед попереднім локдауном.

"Манк"

Mаnк

США, 2020

Жанр: драма з елементами чорної комедії

10 номінацій на "Оскар", зокрема "Кращий фільм", "Кращий актор", "Краща актриса другого плану".

Тема: художник і влада

Рейтинг IMDb: 7.0

У ролях: Ґері Олдмен, Аманда Сайфред, Лілі Коллінз

Фото: IMDB

Девід Фінчер створив віртуозне кіно з чудовим Ґері Олдменом у головній ролі — сценариста, який працює над текстом майбутнього культового фільму "Громадянин Кейн", (1941) — про надвольового медіамагната.

Молодому театральному режисерові Веллсу надійшла нечувана пропозиція від голлівудського керівництва: зробити два фільми "на свій розсуд". Його дебютну роботу "Громадянин Кейн" назвуть потім "кращим фільмом усіх часів".

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Веллс теж дозволив досвідченому сценаристу Герману Манкевичу на прізвисько Манк написати "про те, що ви найкраще знаєте". Той і видав правду-матку.

Манк, цей "Шекспір Голлівуду", так барвисто диктує стенографістці сцени, що миттєво бачиш всю панораму американського суспільства 1930-х.

У Голлівуді Манк бачив і знав усіх від верху до низу: від статистів, секретарок-коханок до зірок першої величини, власників студій і сенаторів. Він двома реченнями передає суть будь-якої людини, втілюючи слова в афористичну форму: "Якби мене відправили на електричний стілець, я б з радістю взяв його собі на коліна".

Якщо фільм не шедевр, то близький до цього.

"Ще по одній"

Druk

Данія, Нідерланди, Швеція, 2020

Дві номінації на "Оскар": "Кращий фільм іноземною мовою" і "Кращий режисер"

Тема: чоловіче кредо

Рейтинг IMDb: 7.80

У ролях: Мадс Міккельсен, Томас Бо Ларсен

Фото: IMDB

Чотири шкільних вчителі, які зазнають кризи середнього віку, вирішують перевірити наукову теорію, згідно з якою алкоголь на рівні 0,5 проміле на день робить життя щасливим і нешкідливим. У тій чи іншій варіації герої споживають майже 200 г горілки або її аналогів протягом дня. Пʼють вони з ранку і протягом дня, проводячи в піднесеному настрої уроки і читаючи лекції. Однак якщо ти сміливий вчений, а експеримент приносить результат, то хто зупиниться на 0,5? Ставки підвищуються до 1 проміле (півлітра) і далі…

Те, що починалося як лиха скандинавська комедія, поступово переходить в роздуми про сенс життя точнісінько як у "Про що говорять чоловіки". Закінчується все неминучим катарсисом і драмою. Але режисер Томас Вінтерберг виводить кінцівку на позитив. А фінальний танець Мадса Міккельсена може змагатися зі знаменитим рок-н-ролом Джона Траволти в "Кримінальному чтиві"!

"Земля кочівників"

Nomadland

США, 2020

Жанр: драма

Шість номінацій на "Оскар", зокрема "Кращий фільм", "Краща жіноча роль" і "Кращий режисер"

Тема: дорога як спосіб життя

Рейтинг IMDb: 7.60

У ролях: Френсіс Мак-Дорманд, Девід Стретейрн

Фото: IMDB

"Кочівники" створені для злегка похмурого типажу Френсіс Макдорманд, акторка ідеально підходить для фільму. У місті, назва якого не важлива, закривають гіпсокартонний завод, унаслідок чого "закривається" і все місто. Головна героїня сідає в свій мікроавтобус і починає колесити країною разом із тисячами таких же бродяг.

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Фільм позиціонують як повість про бідних американців. Але це не зовсім так. Це більше фільм про долю жінки, про самотність. У процесі поневірянь Ферн зʼясовується, що в неї є сімʼя, яка готова її прийняти і дати житло, знаходиться джентльмен, який пропонує провести залишок днів разом. Та й робота періодично підвертається непогана — на Амазон, наприклад, або збори врожаю, або в кафе.

Але щось постійно жене Ферн і таких, як вона, у далечінь, у безпросвітну тугу. "Земля кочівників" — фільм про якийсь особливий стан душі, можливо, чисто американський, де нескінченні дороги і трейлери. Це такий же стиль життя, як наша кухонна туга, коли за вікном ллють дощі…