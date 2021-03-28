И жизнь, и слезы, и нескучное кино. Фавориты "Оскара" 2021
Участились жалобы зрителей на то, что на "Оскар" стали отбирать скучное "академическое" кино. Поэтому среди номинантов нынешнего года Фокус нашел картины, которые доставят удовольствие. Такие фильмы в эпоху видеокассет на торце вместо "Боевик" или "Фэнтези" уважительно подписывали "Про жизнь".
"Новости со всего света"
News of the World
США, 2020
Жанр: вестерн, триллер, драма
Четыре номинации на "Оскар": "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший звук".
Тема: воин и ребенок
Рейтинг IMDb: 6.80
В ролях: Том Хэнкс, Хелен Зенгель, Рэй МакКиннон
Если вы соскучились по фильму о хорошем человеке — вам сюда. Его играет, конечно же, Том Хэнкс, а кто ж еще?
Он здесь в роли ветерана гражданской войны, который ездит по городкам просвещать народ новостями из газет – действие происходит в Техасе в 1870 году, когда интернета не было. В путешествии по Америке ветеран встречает осиротевшую девочку, воспитанную индейцами, и решает отвезти ее родственникам. Шесть лет назад девочку похитило племя индейцев кайова, убившее ее семью, а теперь поселенцы и армия уничтожили индейцев — она второй раз осиротела.
Это трогательное кино, по теме напоминающее сериал "Мандалорец" или рассказ Шолохова "Судьба человека", где одинокий ветеран усыновил беспризорника. Помните это: "Как дела, старик?" — "Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик". А здесь — "вовсе" девочка. И от бандитов ее придется спасать, и от урагана. И сердце от всего этого постоянно щемит. К тому же снят фильм великолепно.
"Душа"
Soul
США, 2021
Жанр: анимация
Три номинации на "Оскар": "Лучший анимационный фильм", "Лучшая музыка", "Лучший звук"
Тема: кто ты на самом деле
Рейтинг IMDb: 8.10
В этом фильме зрители увидят не только историю о земной жизни, но и неоднократно побывают на "том свете" — несколько раз пропутешествуют туда и обратно, как Одиссей.
Герой мультфильма — 40-летний талантливый школьный учитель музыки, все еще живущий с мамой и некогда мечтавший стать звездой джаза. И когда ему представился шанс, он от радости… погиб, случайно провалившись в люк. И оказался на том свете.
Там Существа Иного Измерения (нарисованы в стиле Пикассо, а портал между мирами — "Черный квадрат" Малевича) предлагают ему стать наставником нерожденных душ. В том числе — самой неподдающейся, 22-й: никак она не хочет земного воплощения. Ей и тут хорошо. Учитель ее воспитывает, но и здесь совершает ошибку — на Земле его душа вселяется в…
В картине феерия характеров и сценок — как земных существ, так и небесных. Сценарий, режиссура, подбор джаза — все на уровне. Мульт подробно обсуждался в Сети после премьеры на Рождество, как раз перед предыдущим локдауном.
"Манк"
Mаnк
США, 2020
Жанр: драма с элементами черной комедии
10 номинаций на "Оскар", в том числе "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса второго плана".
Тема: художник и власть
Рейтинг IMDb: 7, 0
В ролях: Гэри Олдмен, Аманда Сайфред, Лили Коллинз
Дэвид Финчер создал виртуозное кино с чудным Гэри Олдманом в главной роли — сценариста, работающего над текстом будущего культового фильма "Гражданин Кейн", (1941) — о сверхволевом медиамагнате.
Молодому театральному режиссёру Уэллсу поступило неслыханное предложение от голливудского руководства: сделать два фильма "на свое усмотрение". Его дебютную работу "Гражданин Кейн" назовут потом "лучшим фильмом всех времен".Важно
Уэллс тоже разрешил опытному сценаристу Герману Манкевичу по прозвищу Манк написать "о том, что вы лучше всего знаете". Тот и выдал правду-матку.
Манк, этот "Шекспир Голливуда", так красочно диктует стенографистке сцены, что мгновенно видишь всю панораму американского общества 1930-х.
В Голливуде Манк видел и знал всех сверху донизу: от статистов, секретарш-любовниц до звезд первой величины, владельцев студий и сенаторов. Он двумя предложениями передает суть любого человека, облекая слова в афористическую форму: "Если бы меня отправили на электрический стул, я бы с радостью взял его себе на колени".
Если фильм не шедевр, то близок к этому.
"Еще по одной"
Druk
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Две номинации на "Оскар": "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший режиссер"
Тема: мужское кредо
Рейтинг IMDb: 7.80
В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен
Четыре школьных учителя, испытывающих кризис среднего возраста, решают проверить научную теорию, согласно которой алкоголь на уровне 0,5 промилле в день делает жизнь счастливой и безвреден. В той или иной вариации герои потребляют около 200 г водки или ее аналогов в течение дня. Пьют они с утра и в течение дня, проводя в приподнятом настроении уроки и читая лекции. Однако если ты смелый ученый, а эксперимент приносит результат, то кто остановится на 0,5? Ставки повышаются до 1 промилле (пол-литра) и дальше…
То, что начиналось как лихая скандинавская комедия, постепенно переходит в размышления о смысле жизни точь-в-точь как в "О чем говорят мужчины". Заканчивается все неизбежным катарсисом и драмой. Но режиссер Томас Винтерберг вывозит концовку на позитив. А финальный танец Мадса Миккельсена может соперничать со знаменитым рок-н-роллом Джона Траволты в "Криминальном чтиве"!
"Земля кочевников"
Nomadland
США, 2020
Жанр: драма
Шесть номинаций на "Оскар", в том числе "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" и "Лучший режиссер"
Тема: дорога как образ жизни
Рейтинг IMDb: 7.60
В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стрэтэйрн
"Кочевники" созданы для слегка угрюмого типажа Фрэнсис МакД́орманд, актриса идеально подходит для фильма. В городе, название которого не важно, закрывают гипсокартонный завод, в результате чего "закрывается" и весь город. Главная героиня садится в свой микроавтобус и начинает колесить по стране вместе с тысячами таких же бродяг.Важно
Фильм позиционируют как повесть о бедных американцах. Но это не совсем так. Это больше фильм о судьбе женщины, об одиночестве. По ходу скитаний Ферн выясняется, что у нее есть семья, которая готова ее принять и дать жилье, находится джентльмен, предлагающий провести остаток дней вместе. Да и работа периодически подворачивается неплохая — на Амазоне, к примеру, или сборе урожая, или в кафе.
Но что-то постоянно гонит Ферн и таких, как она, вдаль, в беспросветную тоску. "Земля кочевников" — фильм о каком-то особом состоянии души, возможно, чисто американском, где бесконечные дороги и трейлеры. Это такой же стиль жизни, как наша кухонная тоска, когда за окном льют дожди…