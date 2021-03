Сила "слабого" пола. Лучшие фильмы и сериалы о сильных и независимых женщинах (видео)

Лучшие киноленты последних лет о женщинах, которые в сложных обстоятельствах обнаруживают главную человеческую силу — силу характера.

"Колетт"

Colette

2018, Великобритания, США, Франция, биографическая драма

Тема: обрести своё имя

Рейтинг: IMDb 6.7

В ролях: Кира Найтли, Доминик Уэст, Элеонор Томлинсон

Блестящая биографическая драма о жизни известной французской писательницы Габриэль Колетт (1873–1954), автора более чем 30 успешных книг, члена жюри Гонкуровской премии.

В фильме показано начало ее карьеры, то, как провинциальной девчонкой без приданого она выскакивает замуж за известного парижского писателя, журналиста и критика Анри Готье-Виллара, известного под псевдонимом Вилли. Это бойкий делец, на которого работает немало "литературных негров" и которым он, по примеру Александра Дюма, придумывает сюжеты и кое-что платит. В результате Габриэль сама напросилась поработать на него.

Константин Рылев рекомендует любителям изысканных блюд полнометражный фильм "Колетт", а тем, кому нравится вкусная еда попроще, радующая ежедневно, подойдет сериал "Удивительная миссис Мейзел"

На роль Колетт прекрасно подошла Найтли, сыгравшая Элизабет в "Пиратах Карибского моря" — вроде бы идеальную возлюбленную и дочь губернатора, но ставшую затем пираткой, разрывающуюся в симпатиях то к своему другу детства кузнецу Уиллу, то к Джеку Воробью. Вот и Колетт — тихий омут, где кто только не водится.

Прогорающий Вилли научил жену изменять, а также писать, грамотно формируя фабулу. Да только Габриэль преуспела в этом больше. Из "литературного негра" своего супруга она превратилась в писательницу мирового уровня, а также в артистку и феминистку, имеющую на своем счету десятки любовных побед. Темы для новых книг она брала из жизни.

В ленте показано, как серия ее первых полуавтобиографических романов о Клодин, подписанных именем мужа, становится известной. И Колетт осталось одно — обрести свое имя, что она и сделала.

"По половому признаку"

On the Basis of Sex

2018, США, биографическая драма

Тема: верь в себя и близких — и все получится

Рейтинг: IMDb 7.1

В ролях: Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру

Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и её борьбе за то, чтобы в законах не было дискриминации по половому признаку, навязанной устаревшими стереотипами.

Это картина о реальной личности, судье Верховного суда США, второй женщине в истории Штатов, занимающей такой пост. Посвящена она 25-летней годовщине ее работы, начиная с 1993 года.

Важно

Суды и масса юридической казуистики здесь представлены почти с детективным напряжением, как это умеют делать именно американцы. В консультировании ленты принимала участие сама главная героиня — Рут Бадер Гинзбург, которой на тот момент было 85 лет.

В ленте показывается, что Рут в ее юридической борьбе поддерживала вся семья — муж и дети. Так что здесь нет никаких феминистических клише — напротив, демонстрируется, что свобода достигается именно тогда, когда за вашей спиной стоит любовь!

Добавим, что Рут сыграла британская актриса Фелисити Джонс, прославившаяся ролью жены ученого Стивена Хокинга. А вот сценарий фильма написан Даниэлем Стиплманом, также одним из представителей семьи Гинзбургов. Несмотря на такой "семейный подряд", лента явно удалась.

"Удивительная миссис Мейзел"

The Marvelous Mrs. Maisel

2017–2020, США, драма, комедия

Тема: найти свое призвание

Рейтинг: IMDb 8.70

Сезоны: 3

В главных ролях: Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль

Мириам была идеальной еврейской женой и домохозяйкой: аккуратной, с отличным чувством юмора и красивой. Родила двоих чудесных детей, активно участвовала в жизни своего супруга, клерка и стендап-комика-любителя.

Однажды Мириам с неудовольствием обнаружила, что муж читал в кабаках не свои шутки. Более того, в один момент она понимает, что в их жизни все фальшиво, а муж почему-то уходит к секретарше, "которая такая же дубовая, как стол, за которым сидит". Напившись с горя, женщина спонтанно вышла к стендап-микрофону, рассказывая эту свою историю и получила… первый успех и первый арест — она выступала без лицензии. Так за чем же дело стало? Пора ее получить!

Важно

Сила характера и талант Мириам магически обращают негатив в ее судьбе в смех. Она становится символом своего поколения, как, например, у нас Михаил Жванецкий, хотя образ девушки-комика вымышленный. Но без мужчин и тут не обошлось. Режиссер сериала Эми Шерман-Палладино рассказала, что на эту картину ее вдохновили детские воспоминания об отце — комике-постановщике из Нью-Йорка, а также женские комиксы.

Сериал увлекает, потому что снят легко и остроумно, ненавязчиво показывая, как испытания могут превращаться в креатив и успех.