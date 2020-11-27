ШАХматная сказка. Почему сериал Netflix "Ход королевы" стал блокбастером

Что в нем особенного? Все! И в этом заслуга режиссера и сценариста Скотта Фрэнка. Именно благодаря его усилиям сериал соединил в себе два еще вчера несовместимых жанра — бытовую драму о взрослеющей гениальной шахматистке и фэнтези о супергероях

Бет вместо Бобби

Фильм поставлен по одноименной книге американского писателя Уолтера Тевиса 1983 года. Подобный роман об успехе "Король бильярда" он написал в конце ­1950-х, а в 1961 году его экранизировали с записным голливудским красавцем в главной роли Полом Ньюманом.

Здесь тоже главную роль сыграла фантастически красивая британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой.

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Что касается главной героини "Хода королевы" (корректный перевод — Ферзевый гамбит — ред.) , то основой истории послужила судьба выдающегося американского гроссмейстера Бобби Фишера: Тевис сделал рокировку, поменяв в своем романе Бобби на Элизабет — так эффектнее.

Некоторые обозреватели увидели в картине аллюзии с тремя книгами: двумя романами Владимира Набокова — "Защитой Лужина" (о шахматисте), "Лолитой" (о нимфетке) — и сказкой Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье", где ­география волшебной страны представляет собой большую шахматную доску.

Первые две повлияли на атмосферу романа Тевиса, а вот перевернутость зазеркального мира в свете шахмат Скотт использовал в качестве одного из фэнтезийных приемов.

Магия шахмат

Рыжая симпатичная девочка-подросток Элизабет Хармон попадает в интернат. Накануне эксцентричная мамаша девочки привезла ее к отцу, которого та никогда не видела. У него давно другая семья. Разговор не задался, мать в сердцах бросилась в автомобиль и так отчаянно жала на педаль газа, что, спровоцировав аварию, погибла. Ребенок чудом остался жив. И вот он в приюте.

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Там немолодой уборщик научил Бет играть в шахматы, и тут же у нее обнаружились феноменальные способности. Однако воспитатели подсаживают девочку на транквилизаторы — для успокоения. Наглотавшись таблеток, Бет стала регулярно видеть на потолке гигантскую перевернутую шахматную доску (привет Льюису Кэроллу!), где быстро двигаются фигуры. Причем если девочка ее зрит — победа, считай, у нее в кармане.

Красота — страшная сила

Те, кто ничего не соображает в шахматах, могут не волноваться: в фильме все построено на духе состязания и азарта, и это затягивает. В картине воспроизводится время, когда гроссмейстеры были звездами: о них писала пресса, их показывали по ТВ, у них были, помимо космических гонораров, тысячи фанов с шахматными досками под мышками.

Наша Элизабет красива, как Мэри­лин Монро, сверхумна и стильна. Она сверлит противников гипнотическими, огромными, словно озера, глазами. С такой внешностью ей вообще не обязательно двигать шахматные фигуры — достаточно пару раз моргнуть глазами-прожекторами. У мужчин-шахматистов два варианта: или проиграть, безобразно, с воплями вцепившись себе в волосы, или после проигрыша чувственно пожать красотке руку. Большинство предпочитают второй вариант.

Проигрывала она только двум мужчинам: американцу (ненадолго) по прозвищу Пират и главному своему врагу — чемпиону мира из СССР Боргову.

Московское фэнтези

Боргова она так боялась, что напилась накануне матча. Поэтому во время игры в Мексике боролась с двумя факторами: Борговым и сушняком. У сушняка выиграла, выпив три графина с водой, а Боргову — продула.

Кульминация — чемпионат мира 1968 года в Москве. Джанин, темнокожая подружка Бет по интернату, — Черная королева. Сама Элизабет — Белая, в роскошном белом пальто с большими пуговицами. Жадное американское правительство не захотело спонсировать поездку в Союз своей поданной, деньги дала подружка. Прочь госзависимость, хотя родина навязала ей цэрэушника для охраны.

Но что творилось в Москве в этом фильме — сплошное фэнтези. Столица СССР показана готически-социалистической, здесь огромные заснеженные пространства и все стремится вверх и в стороны: рубиновые кремлевские звезды, широчайшие проспекты, гигантские сталинские высотки похожи на готические замки.

Если в знаменитом боевике с Арнольдом Шварценеггером "Красная жара" (1988), глядя на воровскую малину размером с Дворец спорта, все ржали, то в "Ходе королевы" подобное работает. Потому что мы берем все те же стереотипы, но помещаем их в фэнтезийную обстановку — в сказку с богами, людьми и орками. Тут они, слегка преображенные, не шаблонные типы, а волшебные персонажи. А Элизабет Хармон — шахматная богиня.

Турнир происходит во Дворце "Москва": что-то среднее между сталинской высоткой и Хогвартсом. На улицах — тысячи москвичей: военные, старики, милиционеры, школьники: все следят за каждым ходом Королевы. С каждым ее выигрышем народное ликование усиливается. Тут все ее ласково зовут Лизой.

Она, играя с мужчинами, делает им одолжение — это милость божья. Оно и немудрено — даже просто рядом присесть с такой красавицей уже вдохновляет. А сесть за игру один на один? А?! Проигравший гроссмейстер Лученко счастлив. Седой, лохматый, он восторженно трясет своей бородкой клинышком и круглыми очечками — копия дореволюционного профессора или депутата Госдумы. У него совсем не советская внешность, но, как один из героев метамодерновой сказки, он уместен и колоритен, этот интеллигентный подданный Мордора-Москвы-СССР.

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Скотт Фрэнк придал шахматному миру Тевиса черты Толкиена и вселенной Marvel — вот это ход! В фильме есть что-то и от оперетты, но в целом — он завораживает. Особенно когда видишь цветной витраж в московском номере Элизабет, сделанный в стиле художника-эмигранта-абстракциониста Василия Кандинского.

И вот перед нашей Лизой застегнутый на все пуговицы мерзкого коричневого костюма Боргов — человек в футляре, может, даже кагэбэшник — отвратительная бюрократическая государственная электронно-вычислительная машина.

Все бывшие американские партнеры по шахматам накатали Лизе шпаргалки. Но Человек-машина раскусил их. Что может спасти Лизу? Конечно, магическая сила! Глядя вверх, она разглядела на потолке заветную волшебную доску, разыгрывающую небесные партии, где фигурки двигаются с неимоверной скоростью. Боргов и все зрители тоже задрали головы, но видят доску только посвященные — она и мы, зрители.