Школьного учителя физкультуры поймали за просмотром фильма для взрослых (видео)

В это время в классе присутствовал по крайней мере один ученик. Как долго педагог просматривал откровенный контент, пока не известно.

Учителя физкультуры Макса Эдвардса из Майами (США) поймали за просмотром фильма для взрослых. После того как об инциденте стало известно, педагога отстранили от выполнения своих обязанностей в школе до выяснения обстоятельств дела. Об этом пишет издание Miami Herald.

Ролик поступил в редакцию газеты поздно вечером во вторник, 19 ноября. На записи можно увидеть, как мужчина сидит за учительским столом в классе и просматривает порнографический контент на компьютере. В это время в классе присутствовал по крайней мере один ученик. Как долго учитель физкультуры просматривал откровенный контент, пока не известно.

В тот же день руководство образовательного учреждения пыталось связаться с работником для выяснения всех обстоятельств случившегося. В среду утром, 20 ноября, было объявлено, что Макс Эдвардс больше не приходит на работу.

Учитель смотрит фильм для взрослых Фото: TikTok

"Этот человек был отстранен от работы на территории школы до завершения расследования. Мы обеспокоены этой ситуацией, но пока не можем предоставить никаких дополнительных комментариев", — говорится в заявлении округа.

Пока нет информации относительно того, начнет ли полиция проводить расследование и выдвигать мужчине какие-то обвинения.

Сообщается, что Эдвардс был одним из самых успешных футбольных тренеров в Южной Флориде за последние годы. До работы в средней школе, куда мужчина трудоустроился в начале этого учебного года, он помог команде Miami Nortwestern Bulls получить подряд три чемпионских титула в штате Флорида (2017-2019 гг.). Кроме того, был частью нескольких команд как помощник тренера.

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