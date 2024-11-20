Не только учителя: кто с 1 января получит надбавку к зарплате

Выплаты не требуют подачи заявлений или дополнительных документов.

С 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2 600 грн. Эти выплаты предусмотрены не только для учителей, но и для психологов, руководителей кружков и воспитателей продленок. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 8 ноября 2024 года №1286.

Обновленная система доплат распространяется на всех учителей государственных и муниципальных средних школ. В частности, предусмотрены следующие выплаты:

учителям, проводящим занятия по основным предметам;

психологам, оказывающим поддержку учащимся и работающим над улучшением их психоэмоционального состояния;

руководителям кружков, организующих внешкольные занятия и дополнительное образование;

воспитателям групп продленного дня, занимающимся детьми после уроков.

Все педагогические работники, независимо от стажа, квалификации или местонахождения школы, будут получать доплаты.

Это направлено на усиление поддержки учителей по всей стране. Доплаты будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или дополнительные документы. Программа реализуется в два этапа:

с 1 января 2025 года: размер доплаты составит 1 300 грн;

с 1 сентября 2025 года: доплата вырастет до 2 600 грн.

Эти средства являются не повышением должностного оклада, а дополнительными выплатами, которые будут поступать ежемесячно до конца года, в котором будет прекращено военное положение. Таким образом государство пытается поддержать педагогов, работающих в сложных условиях во время войны.

Доплаты предусмотрены только для педагогических работников средних школ. Это означает, что воспитатели детских садов, преподаватели профтехучилищ и сотрудники колледжей не получат эти выплаты. Размер доплат будет зависеть от педагогической нагрузки, и работники с меньшей нагрузкой будут получать соответственно меньшие суммы.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

Фокус писал, что в Житомире в новом учебном году введут 6-дневное обучение в школах.