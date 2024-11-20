Не тільки вчителі: хто з 1 січня отримає надбавку до зарплати

Виплати не потребують подання заяв або додаткових документів.

Із 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1 300 грн, а з 1 вересня сума збільшиться до 2 600 грн. Ці виплати передбачені не тільки для вчителів, а й для психологів, керівників гуртків і вихователів групи продовженого дня. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 8 листопада 2024 року №1286.

Оновлена система доплат поширюється на всіх учителів державних і муніципальних середніх шкіл. Зокрема, передбачено такі виплати:

вчителям, які проводять заняття з основних предметів;

психологам, які надають підтримку учням і працюють над поліпшенням їхнього психоемоційного стану;

керівникам гуртків, які організовують позашкільні заняття та додаткову освіту;

вихователям груп продовженого дня, які займаються дітьми після уроків.

Усі педагогічні працівники, незалежно від стажу, кваліфікації чи місцезнаходження школи, отримуватимуть доплати.

Це спрямовано на посилення підтримки вчителів по всій країні. Доплати нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи додаткові документи. Програма реалізується у два етапи:

з 1 січня 2025 року: розмір доплати становитиме 1 300 грн;

з 1 вересня 2025 року: доплата зросте до 2 600 грн.

Ці кошти є не підвищенням посадового окладу, а додатковими виплатами, які надходитимуть щомісяця до кінця року, в якому буде припинено воєнний стан. У такий спосіб держава намагається підтримати педагогів, які працюють у складних умовах під час війни.

Доплати передбачені тільки для педагогічних працівників середніх шкіл. Це означає, що вихователі дитячих садочків, викладачі профтехучилищ і співробітники коледжів не отримають ці виплати. Розмір доплат залежатиме від педагогічного навантаження, а працівники з меншим навантаженням отримуватимуть відповідно менші суми.

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