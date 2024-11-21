Выгляжу моложе из-за ботокса: женщина выдавала себя за свою мать, чтобы получить денежную помощь

Полиция Флориды арестовала женщину по обвинению в совершении тяжкого преступления, связанного с подачей ложного заявления на получение государственной помощи. Она выдавала себя за свою мать, но ее внешность вызвала подозрения у бдительных чиновников.

Жительница Флориды, 44-летняя Вероника Торрес использовала имя своей матери, водительские права и информацию о социальном обеспечении, чтобы подать заявку на участие в городской программе помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Об этом говорится в заявлении полицейского управления Брейдентона.

В конце сентября на город обрушился ураган "Хелен", а в начале октября — еще один ураган "Милтон", которые нанесли ущерб имуществу на десятки миллиардов долларов.

Торрес в своем заявлении утверждала, что она была вынуждена съехать из поврежденного дома, запросив 7967 долларов в качестве компенсации, которая была одобрена.

Когда Торрес попыталась забрать свой чек, городской чиновник заметил, что она выглядит намного моложе, чем на фотографии женщины, указанной в заявке на получение помощи.

Она утверждала, что ее внешний вид обусловлен "лечением ботоксом", однако сотрудник муниципалитета попросил ее прийти на следующий день. И когда она вернулась, то была арестована сотрудниками полиции.

Торрес, как сообщается, предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления третьей степени, заключающегося в подаче ложного заявления на получение государственной помощи.

Стоит отметить, что после ураганов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) выпустило предупреждение, призывающее жителей Флориды быть бдительными в отношении кражи личных данных.

Как отмечалось, в некоторых случаях злоумышленники пытаются подать заявку на помощь, используя имена, адреса и номера социального страхования, которые были украдены у людей, пострадавших от стихийного бедствия.

Напомним, во Флориде жена строителя вела прямой репортаж урагана "Милтон" из своего крепкого бетонного особняка. После этого на женщину посыпались гневные комментарии, а ее публикации и даже аккаунт без предупреждения были удалены администрацией соцсети.

Также Фокус писал, что несколько страховых компаний в США были обмануты мошенниками почти на $142 тысячи. Аферисты утверждали, что их транспортные средства подверглись нападению медведя и хотели получить компенсацию. Однако расследование установило, что "медведь" на самом деле был человеком в костюме животного.