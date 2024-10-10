Ураган "Милтон" затопил Диснейленд во Флориде: как выглядит крупнейший парк развлечений (фото, видео)

"Милтон" стал третьим ураганом, обрушившимся на Флориду в этом году. Он обесточил дома более 3 млн жителей штата. Порывы ветра местами сначала достигали 250 километров в час. Стихия сорвала крышу со стадиона "Тропикана Филд".

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Из-за урагана "Милтон" затопило Диснейленд в штате Флорида США. Это самый большой и самый посещаемый центр развлечений в мире. В среду, 9 октября, Walt Disney World заявило о закрытии всех четырех тематических парков в Орландо, сообщает CNN.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что улицы опустевшего парка покрыты водой.

Стихия уничтожила крышу бейсбольного стадиона "Тропикана Филд" в городе Сент-Питерсберг в округе Пинеллас штата Флорида.

"Милтон" стал третьим ураганом, обрушившимся на Флориду в этом году. Максимальная скорость ветра циклона достигала 205 км/ч, когда он обрушился на берег Сиеста-Ки, пишет Associated Press.

Ураган уже ослаб до 1-й категории. Ожидается, что он продолжит двигаться преимущественно на восток, пока не войдет в Атлантический океан поздно вечером в четверг.

Более 3 миллионов домов и предприятий остались без электроэнергии. Больше всего пострадало центральное побережье Мексиканского залива во Флориде, включая округа Харди, Сарасота, Хиллсборо и Манати. Масштабы ущерба пока рано оценивать.

По словам губернатора Рона Десантиса, ожидается, что уровень воды во многих реках Флориды будет продолжать расти.

"Мы можем сказать, что шторм был значительным, но, к счастью, это был не худший сценарий", — сказал Десантис.

По предварительным данным, четыре человека погибли в округе Сент-Люси.

Напомним, 9 октября ураган "Милтон" обрушился на Флориду штормом третьей категории, однако примерно через 90 минут после выхода на сушу его снизили до второй категории.

8 октября президент США Джо Байден отменил поездки в Анголу и Германию, где должно было состояться заседание "Рамштайна", из-за урагана "Милтон".