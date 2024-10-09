"Остаются считанные часы": мощнейший ураган "Милтон" приближается к Флориде (видео)

Синоптики прогнозируют, что он будет сильнее, чем "Катрина" в 2005 году — самый разрушительный ураган в истории США. Сейчас "Милтон" движется со скоростью 15 км/ч, с порывами ветра в 290 км/ч.

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В США готовятся к урагану "Милтон", который, по прогнозам, достигнет побережья Флориды в ночь на 10 октября. Власти штата уже отправили более 5,5 млн человек оповещения об эвакуации из-за приближения стихии, сообщает The New York Times.

Астронавт NASA Мэтью Доминик показал как выглядит ураган с Международной космической станции. По его словам, шторм выглядит большим, но менее симметричным, чем накануне.

Сейчас "Милтон" движется со скоростью 15 км/ч, с порывами ветра в 290 км/ч.

Издание Bloomberg пишет, что до приближения урагана "остаются считанные часы", но губернатор штата Рон Десантис уверяет, что еще есть время для эвакуации,

"Милтон" — крупнейший ураган в Мексиканском заливе с 2005 года. Эвакуационные мероприятия стартовали еще в начале недели. Их уже называют одной из крупнейших операций такого типа в истории штата.

Эпицентр стихии, как ожидается, обрушится на центрально-западное побережье Флориды. В этот регион входит Тампа, город с населением 3,3 млн человек. Он не испытывал прямых штормов с 1921 года.

"Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете, — заявила глава города Тампа Джейн Кастор.

Во вторник, 8 октября, "Милтон" вырос до пятой, самой опасной категории, к среде, 9 октября ослаб до четвертой.

По прогнозам Национального центра по ураганам США, "Милтон" будет постепенно ослабевать, приближаясь к побережью, но все равно останется опасно сильным. Уровень штормовых волн может достигать 3-4,5 метра.

Предупреждения о "Милтоне" появились через две недели после урагана "Хелен", который унес жизни 277 человек в шести штатах. Он стал самым смертоносным на материковой части США после урагана "Катрина" 2005 года, жертвами которого стали более 1 800 человек.

Напомним, 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден отменил поездки на этой неделе в Германию и Анголу, чтобы руководить подготовкой и ликвидацией последствий урагана.

Район Кокроуч Бей в Раскине, штат Флорида, уже превратился в город-призрак в ожидании "Милтона".