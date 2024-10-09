"Залишаються лічені години": найпотужніший ураган "Мілтон" наближається до Флориди (відео)

Синоптики прогнозують, що він буде сильнішим, ніж "Катріна" у 2005 році — найбільш руйнівний ураган в історії США. Наразі "Мілтон" рухається зі швидкістю 15 км/год, із поривами вітру у 290 км/год.

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У США готуються до урагану "Мілтон", який, за прогнозами, досягне узбережжя Флориди в ніч на 10 жовтня. Влада штату вже надіслала понад 5,5 млн людей сповіщення про евакуацію через наближення стихії, повідомляє The New York Times.

Астронавт NASA Метью Домінік показав який вигляд має ураган із Міжнародної космічної станції. За його словами, шторм здається більшим, але менш симетричним, ніж напередодні.

Наразі "Мілтон" рухається зі швидкістю 15 км/год, із поривами вітру у 290 км/год.

Видання Bloomberg пише, що до наближення урагану "залишаються лічені години", але губернатор штату Рон Десантіс запевняє, що ще є час для евакуації,

"Мілтон" — найбільший ураган у Мексиканській затоці з 2005 року. Евакуаційні заходи стартували ще на початку тижня. Їх вже називають однією з найбільших операцій такого типу в історії штату.

Епіцентр стихії, як очікується, обрушиться на центрально-західне узбережжя Флориди. До цього регіону належить Тампа, місто з населенням 3,3 млн людей. Воно не зазнавало прямих штормів із 1921 року.

"Цей ураган — катастрофа, і я скажу без усякої драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній із цих евакуаційних зон, ви помрете, — заявила очільниця міста Тампа Джейн Кастор.

У вівторок, 8 жовтня, "Мілтон" зріс до п'ятої, найнебезпечнішої категорії, до середи, 9 жовтня ослаб до четвертої.

За прогнозами Національного центру з ураганів США, "Мілтон" поступово слабшатиме, наближаючись до узбережжя, але все одно залишиться небезпечно сильним. Рівень штормових хвиль може сягати 3-4,5 метра.

Попередження про "Мілтон" з'явилися через два тижні після урагану "Гелен", який забрав життя 277 людей у шести штатах. Він став найсмертоноснішим на материковій частині США після урагану "Катріна" 2005 року, жертвами якого стали понад 1 800 осіб.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден скасував поїздки цього тижня до Німеччини та Анголи, щоб керувати підготовкою та ліквідацією наслідків урагану.

Район Кокроуч Бей у Раскіні, штат Флорида, уже перетворився на місто-привид в очікування "Мілтона".