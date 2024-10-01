"Він бреше": Байден розкритикував політичну гру Трампа на тлі урагану "Гелен"

Байден вважає, що Трамп намагається використати руйнівні наслідки урагану "Гелен" у низці штатів із політичною вигодою для себе на президентських виборах.

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Чинний президент США Джо Байден висловив своє обурення тим, що кандидат від республіканців Дональд Трамп спробував отримати політичну вигоду з руйнівних наслідків урагану "Гелен" в низці американських штатів. Про це повідомляє Axios.

Медіа пише, що експрезидент США у своєму Truth Social необґрунтовано звинуватив адміністрацію Байдена та губернатора Північної Кароліни, демократа Роя Купера, що вони "робили все можливе, щоб не допомагати людям у республіканських районах", які постраждали від урагану.

У відповідь чинний глава Білого дому відверто сказав, що Трамп бреше і "губернатор [Купер] сказав йому, що він [Трамп] бреше".

"Я не знаю, чому він це робить. Мені байдуже, що він говорить про мене. Мені байдуже, що він повідомляє людям, які потребують допомоги. Він натякає, що ми робимо не все можливе. Ми робимо", — відповів Байден.

Журналісти пишуть, що раніше Трамп уже заявляв під час свого візиту до Валдости, штат Джорджія, що нібито місцевий губернатор-республіканець Браян Кемп не зміг зв’язатися з Байденом, щоб обговорити наслідки, які завдав ураган "Гелен". Однак того ж дня Кемп заявляв, що мав розмову з Байденом в неділю о 17:00 та подякував Білому Дому за підтримку.

Водночас Трамп приїхав до Джорджії з вантажівками допомоги. Офіційні особи у Валдості повідомили NBC, що раді цій допомозі, але дехто з них хотів, щоб Трамп "зачекав кілька днів, поки вони не отримають її".

Сам республіканець заявив, що зараз "мова не про політику", однак, як зазначає медіа, "через декілька хвилин після прибуття він уже чітко дав зрозуміти, що його візит був принаймні частково політичним". Це підтверджує частково виборчий штаб Трампа, речниця якого — Керолайн Лівітт, накинулася зі звинуваченнями на Білий дім, що їхній кандидат уже перебуває в постраждалому від урагану регіоні, а Байдена та Гарріс немає на місці. "Це ще один приклад повної відсутності лідерства з боку Білого дому під час кризи", — сказала Лівітт.

Однак, як зазначають журналісти, у Білому домі заявили, що президент та віцепрезидентка прибудуть на місце стихійного лиха після того, як будуть завершені необхідні роботи в регіоні. Сам Байден планує відвідати регіон у середу, а Гарріс сказала, що прибуде на місце "якомога швидше, не заважаючи проводити необхідні заходи реагування в постраждалому регіоні".

Медіа констатує, що брехливі звинувачення Трампа відображають "ризики використання нахабної риторики" під час передвиборчої кампанії після стихійного лиха, яке призвело до загибелі сотень та залишило мільйони американців без води та світла в шести південних штатах. Журналісти переконані, що два з найбільш постраждалих штатів — Північна Кароліна та Джорджія — є одними з ключових штатів, які, ймовірно, вирішать долю виборів президента США.

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News сказав, що Трамп підтримуватиме Україну в разі перемоги на виборах. На думку українського президента, Трамп дав обіцянку підтримувати Україну і бути на її боці.

30 вересня в інтерв’ю The Washington Post експрезидент США заявив про хороші відносини з Зеленським. Трамп відзначив, що у нього вони сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена.