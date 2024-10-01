"Он лжет": Байден раскритиковал политическую игру Трампа на фоне урагана "Хелен"

Байден считает, что Трамп пытается использовать разрушительные последствия урагана "Хелен" в ряде штатов с политической выгодой для себя на президентских выборах.

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Действующий президент США Джо Байден выразил свое возмущение тем, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп попытался использовать политическую выгоду из разрушительных последствий урагана "Хелен" в ряде американских штатов. Об этом сообщает Axios.

Медиа пишет, что экс-президент США в своем Truth Social необоснованно обвинил администрацию Байдена и губернатора Северной Каролины, демократа Роя Купера, что они "делали все возможное, чтобы не помогать людям в республиканских районах", которые пострадали от урагана.

В ответ действующий глава Белого дома откровенно сказал, что Трамп лжет и "губернатор [Купер] сказал ему, что он [Трамп] лжет".

"Я не знаю, почему он это делает. Мне безразлично, что он говорит обо мне. Мне безразлично, что он сообщает людям, которые нуждаются в помощи. Он намекает, что мы делаем не все возможное. Мы делаем", — ответил Байден.

Журналисты пишут, что ранее Трамп уже заявлял во время своего визита в Валдосту, штат Джорджия, что якобы местный губернатор-республиканец Брайан Кемп не смог связаться с Байденом, чтобы обсудить о последствиях, которые нанес ураган "Хелен". Однако в тот же день Кэмп заявлял, что разговаривал с Байденом в воскресенье в 17:00 и поблагодарил Белый Дом за поддержку.

В то же время Трамп приехал в Джорджию с грузовиками помощи. Официальные лица в Валдосте сообщили NBC, что рады этой помощи, но некоторые из них хотели, чтобы Трамп "подождал несколько дней, пока они не получат ее".

Сам республиканец заявил, что сейчас "речь идет не о политике", однако, как отмечает медиа, "через несколько минут после прибытия он уже четко дал понять, что его визит был по крайней мере частично политическим". Это подтверждает частично избирательный штаб Трампа, пресс-секретарь которого Кэролайн Ливитт набросилась с обвинениями на Белый дом, что их кандидат уже находится в пострадавшем от урагана регионе, а Байдена и Харрис нет на месте. "Это еще один пример полного отсутствия лидерства со стороны Белого дома во время кризиса", — сказала Ливитт.

Однако, как указывают журналисты, в Белом доме заявили, что президент и вице-президент прибудут на место стихийного бедствия после того, как будут завершены необходимые работы в регионе. Сам Байден планирует посетить регион в среду, а Харрис сказала, что прибудет на место "как можно скорее, не мешая проводить необходимые меры реагирования в пострадавшем регионе".

Медиа констатирует, что лживые обвинения Трампа отражают "риски использования наглой риторики" во время предвыборной кампании после стихийного бедствия, которое привело к гибели сотен и оставило миллионы американцев без воды и света в шести южных штатах. Журналисты убеждены, что два из наиболее пострадавших штатов — Северная Каролина и Джорджия — являются одними из ключевых штатов, которые, вероятно, решат судьбу выборов президента США.

Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News сказал, что Трамп будет поддерживать Украину в случае победы на выборах. По мнению украинского президента, Трамп дал обещание поддерживать Украину и быть на ее стороне.

30 сентября в интервью The Washington Post экс-президент США заявил о хороших отношениях с Зеленским. Трамп отметил, что у него сформировались после того, как украинский президент помог ему избежать импичмента из-за вымогательства компромата на Джо Байдена.