Трамп будет поддерживать Украину в случае победы на выборах, — Зеленский

Представитель Республиканской партии дал слово продолжить поддержу Киева в случае, если он станет президентом, заявил украинский лидер.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с представителями властей США.

Украинский лидер подчеркнул, что Дональд Трамп дал обещание поддерживать Украину и быть на ее стороне.

"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", – сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, во время их встречи в Нью-Йорке Дональд Трамп проявил большой интерес к тому, чтобы узнать детали "плана победы" непосредственно от украинского президента. Трамп задавал множество вопросов, касающихся ситуации на фронте, необходимой западной помощи и причин войны в целом.

В то же время 45 президент США после встречи с Зеленским заявил, что в случае победы на выборах достигнет "справедливого соглашения для всех". Прямо не ответил на вопрос о том, желает ли победы Украины.

Напомним, Трамп рассказал Зеленскому о своих отношениях с Путиным. Республиканцу был задан вопрос относительно войны в Украине. Республиканец еще раз повторил, что сможет быстро ее закончить, если победит на выборах.

Отметим, что до разговора с Зеленским Трамп говорил, что для него является честью встретиться с украинским президентом.