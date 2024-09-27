Трамп рассказал Зеленскому о своих отношениях с Путиным: президент Украины ответил

Дональд Трамп сказал, что быстро закончит войну в Украине, если станет президентом США еще раз.

Related video

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова заявил, что у него хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным. Это он сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Голос Америки".

По словам журналистов, Трампу был задан вопрос относительно войны в Украине. Республиканец еще раз повторил, что сможет быстро ее закончить, если победит на выборах.

"У нас очень хорошие отношения, и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", — сказал Трамп.

Владимир Зеленский же ответил, что надеется на то, что у них с Трампом отношения все же лучше, чем с главой Кремля.

Визит Зеленского в США: что известно

Отметим, что Фокус писал о том, как прошел визит президента Украины в Соединенные Штаты. Зеленский прибыл в Нью-Йорк поздно вечером в воскресенье 22 сентября по киевскому времени, а уже на следующее утро улетел в Пенсильванию, чтобы посетить Скрентонский армейский боеприпасный завод. Затем Зеленский принял участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Он Россия будет бить зимой по украинским атомным электростанциям. Уже 26 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.

Напомним, 26 сентября издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп не поддержит Украину и Зеленского в борьбе против Путина.