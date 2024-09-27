План победы, встреча с Байденом и оскорбления от Трампа: как прошел визит Зеленского в США

Владимир Зеленский за три дня успел встретиться с более чем десятком мировых лидеров, выступить на Генассамблее ООН и представить План победы Украины Джо Байдену и Камале Харрис. Встретиться с Трампом не удалось, а республиканцы потребовали увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой из-за визита президента Украины в Пенсильванию.

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С 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки. Уже начало визита и посещение завода по производству боеприпасов в Пенсильвании вызвало немалый скандал, в результате чего республиканцы потребовали увольнения посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Фокус собрал информацию о наиболее резонансных и важных событиях и встречах, которые состоялись за эти три дня.

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк поздно вечером в воскресенье 22 сентября по киевскому времени, а уже на следующее утро улетел в Пенсильванию, чтобы посетить Скрентонский армейский боеприпасный завод, где производят составные части артиллерийских и минометных снарядов.

Визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании Фото: Офіс президента

Этот визит вызвал немалый скандал, ведь республиканцы расценили его как вмешательство в президентские выборы США из-за того, что Владимира Зеленского сопровождал сторонник Камалы Харрис, представитель Демократической партии и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

"Визит очевидно был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно является вмешательством в выборы", — отметил в письме к Зеленскому спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который является представителем Республиканской партии.

В этом же письме Джонсон требовал уволить с должности Оксану Маркарову, которая организовывала этот визит. А 26 сентября Майк Джонсон отказался встречаться с Зеленским в США, ссылаясь на то, что "очень занят".

В то же время председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщил, что начинает расследование относительно визита Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания на предмет "вмешательства в выборы США".

В этот же день Владимиру Зеленскому вручили награду The Golden Plate Award за вклад в развитие человечества.

Выступление на Генассамблее и Совете безопасности ООН

Во время визита в США Владимир Зеленский принял участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Именно с этой трибуны президент Украины заявил, что Россия будет бить зимой по украинским атомным электростанциям.

"На этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наши атомные электростанции. Цинизм России продолжится, если им это позволить", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Россия уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины, поэтому миллионы украинцев зимой могут остаться без тепла.

Путин хочет оставить обычных людей, женщин, стариков без тепла в течение зимы, зимой вызвать страдания этих простых людей", — отметил Владимир Зеленский.

Во время выступления на Совете безопасности ООН Владимир Зеленский пригласил Китай, Бразилию и Индию на второй Саммит мира, чтобы "положить конец войне".

Ряд двусторонних встреч

В течение этих трех дней Владимир Зеленский провел несколько важных встреч с лидерами других государств, в частности президент Украины встретился с..:

канцлером Германии Олафом Шольцем;

премьер-министром Великобритании Киром Стармером;

премьер-министром Японии Фумио Кишидой;

премьер-министром Индии Нарендрой Моди;

президентом Франции Эмманюэлем Макроном;

премьер-министром Канады Джастином Трюдо;

президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом;

президентом Парагвая Сантьяго Пеньей;

президентом Гватемалы Бернардо Аревало;

президентом Финляндии Александром Стуббом;

премьер-министром Словении Робертом Голобом;

президентом Вьетнама То Ламом;

президентом Панамы Хосе Мулино;

президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой;

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Встреча Зеленского и Байдена и его друзей

Одна из важнейших встреч состоялась уже 26 сентября в Вашингтоне, где Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Правда, лидеры обоих государств перед этим уже виделись на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке — там Зеленский ознакомил Байдена с ситуацией, которая сложилась на фронте.

А уже в Белом Доме Владимир Зеленский представил Байдену План победы Украины. Зато президент США объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.

"Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", — подчеркнул Байден.

Отметим, что в этот же день стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи на 7,9 миллиарда долларов.

Встреча с Харрис и оскорбления от Трампа

После полуночи 27 сентября Владимир Зеленский сообщил, что также встретился с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис и поделился с ней деталями Плана победы.

"Для нас это очень важно — быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украине нужен справедливый мир, а "он возможен только с помощью США".

В свою очередь Камала Харрис подчеркнула, что вопросы российско-украинской войны не могут решаться без Украины.

А вот встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Зеленскому так и не удалось. О том, что встречи не будет первым сообщило издание АР со ссылкой на анонимный источник в штабе Трампа.

По словам источника, никакой встречи между Трампом и Зеленским для обсуждения внутренних планов не было запланировано, хотя украинские чиновники на прошлой неделе заявляли, что Зеленский планировал встретиться с кандидатом от республиканцев.

В течение трехдневного пребывания Зеленского в США Трамп во время своих предвыборных выступлений в разных штатах негативного высказывался в сторону Зеленского, в частности обозвал его "продавцом", который приезжает в США за деньгами и обвинил Зеленского в нежелании договариваться с РФ о мире.

А 25 сентября на митинге в Атланте Трамп пообещал "вывести" США из российско-украинской войны и провести переговоры в случае своей победы.

"Мы застряли в этой войне, если только меня не изберут президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры. Я выйду оттуда. Мы должны выйти", — сказал Трамп.

Поздно вечером 26 сентября Трамп выложил у себя на странице сообщение от украинского посольства с просьбой о встрече с Зеленским в пятницу, 27 сентября.

В электронном письме, написанном заместителем посла Украины в США Дмитрием Сеником от имени украинского президента, сообщают, что Киев пригласил встречу несколько дней назад, и подтверждают готовность встретиться завтра в Нью-Йорке.

Позже Трамп заявил, что все же встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Встреча должна состояться утром в пятницу.

Напомним, 26 сентября издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп не поддержит Украину и Зеленского в борьбе против Путина.