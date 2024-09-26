"Он упустил возможность": Трамп обвинил Зеленского в нежелании договариваться с РФ о мире

По словам кандидата в президенты США, украинский лидер сделал неприятный выпад в его адрес, заявив, что Дональд Трамп не знает, как закончить боевые действия в Украине.

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Бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается заключить соглашение с Россией для прекращения войны, обвинив его в "клевете" в свой адрес. Эти резкие обвинения прозвучали на фоне усиленной критики Киева перед выборами в Америке. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Как сообщает издание, выступая в Северной Каролине, Трамп сделал одно из самых жестких заявлений в адрес Зеленского. Этот выпад произошел незадолго до встречи украинского президента с действующим президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, которая является соперницей Трампа на выборах.

"Мы продолжаем выделять миллиарды долларов человеку, который отказывается заключить мирное соглашение – Зеленскому. Он упустил возможность сделать это, и ситуация стала гораздо хуже. У вас есть страна, которую уничтожили", – заявил Трамп.

Сообщается, что раздражение Трампа вызвали высказывания Зеленского в начале его визита в США, где он усомнился в способности бывшего президента быстро завершить войну.

"Президент Украины пребывает в нашей стране и уже делает маленький, но неприятный выпад в сторону вашего любимого президента", — заметил Трамп.

В среду Трамп также обрушился с критикой на Джо Байдена и Камалу Харрис за то, что они, по его мнению, втянули Америку в этот конфликт своим решением.

"Украины нет. Это уже не Украина. Вы никогда не сможете заменить эти города и поселки, и вы никогда не сможете заменить мертвых людей, столько мертвых людей. Любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше того, что мы имеем сейчас", — сказал кандидат в президенты США.

Поездка Зеленского в США раздражает сторонников Трампа, — СМИ

Как пишет Bloomberg, начало визита Владимира Зеленского в США вызвало недовольство сторонников Дональда Трампа. Первой его остановкой стал завод по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании, родном штате президента США Джо Байдена.

Для справки: в США есть так называемые "колеблющиеся штаты" — регионы, где кандидаты от Демократической и Республиканской партий имеют почти равные шансы на победу. Такие штаты становятся ключевыми в предвыборной борьбе, поскольку их результаты могут стать решающими. К ним относятся Аризона, Мэн, Нью-Гэмпшир, Миннесота, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Примечательно, что на этом мероприятии присутствовал губернатор Пенсильвании, представляющий Демократическую партию, и сторонник кандидатуры Камалы Харрис на пост президента от демократов.

Напомним, 26 сентября спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в США. Ранее Джонсон направил Зеленскому письмо с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову с занимаемой должности. Американский политик инициировал расследование относительно визита президента Украины на завод по производству оружия в Пенсильвании, который республиканцы расценивают, как вмешательство в выборы президента США.