"Він упустив можливість": Трамп звинуватив Зеленського в небажанні домовлятися з РФ про мир

За словами кандидата в президенти США, український лідер зробив неприємний випад на його адресу, заявивши, що Дональд Трамп не знає, як закінчити бойові дії в Україні.

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Колишній президент США і кандидат на майбутніх виборах Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський відмовляється укласти угоду з Росією для припинення війни, звинувативши його в "наклепі" на свою адресу. Ці різкі звинувачення прозвучали на тлі посиленої критики Києва перед виборами в Америці. Про це пише британська газета Financial Times.

Як повідомляє видання, виступаючи в Північній Кароліні, Трамп зробив одну з найжорсткіших заяв на адресу Зеленського. Цей випад стався незадовго до зустрічі українського президента з чинним президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є суперницею Трампа на виборах.

"Ми продовжуємо виділяти мільярди доларів людині, яка відмовляється укласти мирну угоду — Зеленському. Він упустив можливість зробити це, і ситуація стала набагато гіршою. У вас є країна, яку знищили", — заявив Трамп.

Повідомляється, що роздратування Трампа викликали висловлювання Зеленського на початку його візиту до США, де він засумнівався у здатності колишнього президента швидко завершити війну.

"Президент України перебуває в нашій країні й вже робить маленький, але неприємний випад у бік вашого улюбленого президента", — зауважив Трамп.

У середу Трамп також завалився з критикою на Джо Байдена і Камалу Гарріс за те, що вони, на його думку, втягнули Америку в цей конфлікт своїм рішенням.

"України немає. Це вже не Україна. Ви ніколи не зможете замінити ці міста і селища, і ви ніколи не зможете замінити мертвих людей, стільки мертвих людей. Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз", — сказав кандидат у президенти США.

Поїздка Зеленського до США дратує прихильників Трампа, — ЗМІ

Як пише Bloomberg, початок візиту Володимира Зеленського до США викликав невдоволення прихильників Дональда Трампа. Першою його зупинкою став завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії, рідному штаті президента США Джо Байдена.

Для довідки: у США є так звані "штати, що коливаються", — регіони, де кандидати від Демократичної та Республіканської партій мають майже рівні шанси на перемогу. Такі штати стають ключовими в передвиборчій боротьбі, оскільки їхні результати можуть стати вирішальними. До них належать Аризона, Мен, Нью-Гемпшир, Міннесота, Вісконсин, Північна Кароліна, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія.

Примітно, що на цьому заході був присутній губернатор Пенсільванії, який представляє Демократичну партію, і прихильник кандидатури Камали Гарріс на пост президента від демократів.

Нагадаємо, 26 вересня спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США. Раніше Джонсон надіслав Зеленському листа з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову із займаної посади. Американський політик ініціював розслідування щодо візиту президента України на завод з виробництва зброї в Пенсільванії, який республіканці розцінюють, як втручання у вибори президента США.