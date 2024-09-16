"Реальная угроза": Трамп обвинил в покушениях на свою жизнь Байдена и Харрис

Республиканец Дональд Трамп убежден, что к словам его политических соперников прислушиваются "опасные дураки", которые потом берутся в него стрелять. Президента Джо Байдена и соперницу Камалу Харрис он назвал внутренними врагами США.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который пережил уже второе покушение на свою жизнь, обвинил в нападениях американского лидера Джо Байдена и свою соперницу, вице-президента Камалу Харрис. Об этом известно из его интервью изданию Fox News, опубликованного 16 сентября.

Республиканец убежден, что подозреваемого подтолкнула к действиям "очень зажигательная речь" его политических соперников.

"Он поверил риторике Байдена и Харрис и действовал согласно ей. Их риторика заставляет в меня стрелять, когда я тот, кто собирается спасти страну, а они разрушают страну — как изнутри, так и извне", — заявил Трамп.

Он вспомнил, что Байден и Харрис его называли "угрозой демократии", одновременно выставляя себя лидерами единства. Политик заверил, что на самом деле все наоборот.

"Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну. Это называется враг изнутри. Они являются реальной угрозой", — подчеркнул он.

В СМИ отметили, что задержанный Райан Уэсли Раут ранее на своих страницах в соцсетях заявлял, что демократы "не могут проиграть" в США.

"Они делают это с помощью сочетания риторики и судебных исков, в которые меня втягивают. Это то, к чему прислушиваются опасные дураки, такие как стрелок", — пояснил Трамп.

Он заверил, что политика Байдена и Харрис уничтожает США, обвинив их в разрешении "миллионам очень опасных мигрантов хлынуть" в страну и разрушать ее. По его словам, из-за этой слабости мир "больше не уважает" штаты.

Не обошел вниманием республиканец и дебаты, раскритиковав СМИ. По его словам, медиа "состоят из дураков", которые будут защищать демократов "любой ценой". В то же время дебаты он назвал предвзятыми и неконтролируемыми, а соперницу обвинил во лжи.

Трамп призвал демократов следить за своей риторикой.

"Они используют очень подстрекательский язык. Я тоже могу им пользоваться — гораздо лучше, чем они, — но я этого не делаю", — предупредил он.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп играл с другом в гольф, когда раздались выстрелы. В кустах заметили мужчину, который быстро убежал. Там впоследствии правоохранители обнаружили автомат АК-47 с прицелом, две сумки и камеру GoPro. Сообщалось, что полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута, который открыто критиковал республиканца в соцсетях.

После новостей об инциденте появилась реакция соперницы Трампа демократа Камалы Харрис. Она поблагодарила Секретную службу США за бдительность, а также осудила политическое насилие.