Поддерживал Украину: что известно о задержанном при вероятном покушении на Трампа

58-летний Райан Уэсли Раут работал на Гавайях и частенько критиковал 45-го президента США в соцсетях. Мужчина также отмечал, что "надо сжечь Кремль дотла".

Related video

Журналисты выяснили новые подробности о стрельбе возле гольф-клуба бывшего президента США Дональда Трампа. Был задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Он поддерживал Украину, мечтал сжечь Кремль и критиковал Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Райан Уэсли Раут, которого власти подозревают в планировании нападения на бывшего президента Дональда Трампа, когда тот играл в гольф, выразил решительную поддержку Украине в десятках публикаций на X в 2022 году, заявив, что он готов умереть в схватке и что "надо сжечь Кремль дотла".

Райан Уэсли Раут Фото: CNN

Тогда Раут использовал свою личную учетную запись в Facebook в прошлом году, чтобы поощрить иностранцев участвовать в войне. Начиная с октября 2023 года, он пытался привлечь ветеранов в ряды ВСУ, представляясь "внештатным связным" для украинского правительства.

"Воины Афганистана — Украина в определенной степени заинтересована в 3000 солдат, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, имеющий паспорт, прислал мне копию своего паспорта для отправки в Украину", — написал он в одном из таких сообщений, опубликованных на английском и пушту.

Известно, что 58-летний Райан является самозанятым строителем доступного жилья на Гавайях, который в социальных сетях высказывался о политике и текущих событиях, порой критикуя бывшего президента. И после первого покушения на Трампа в июле он призвал президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис посетить пострадавших во время митинга.

"Вы с Байденом должны посетить пострадавших в больнице с митинга Трампа и посетить похороны убитого пожарного. Трамп никогда ничего для них не сделает", — написал он в заметке, адресованной Харрис.

Что известно о новом "покушении на Трампа"

Сейчас ФБР "расследует то, что выглядит как попытка убийства" Дональда Трампа. Известно, что 45-й президент находится в безопасности, он уже опубликовал пост, в котором заявил, что "не сдастся".

Выстрелы прозвучали в Международном гольф-клубе Трампа в Южной Флориде. Трамп как раз играл в гольф со своим другом и донором предвыборной кампании Стивом Уиткоффом, когда раздались выстрелы. По словам инсайдера стрелок был немедленно заблокирован.

Полиция возле гольф-клуба Дональда Трампа Фото: CNN

Свидетель заметил мужчину в кустах: по словам шерифа округа Палм-Бич, свидетель увидел, как подозреваемый убежал и успел сфотографировать его автомобиль, что помогло задержать подозреваемого.

Мужчину взяли под стражу: подозреваемый не был вооружен, когда правоохранители выводили его из машины, и он не делал никаких заявлений. Позже три источника в правоохранительных органах сообщили, что это Райан Уэсли Раут.

Правоохранители нашли автомат АК-47 с прицелом в кустах, две сумки и камеру GoPro.

Сумки, найденные возле гольф-клуба Фото: CNN

Напомним, в СМИ инцидент называют покушением на Трампа. Но ФБР пока это не подтвердили. Следствие ведется. А вот в июле в Трампа стреляли во время предвыборного митинга. Тогда он был ранен в ухо.

После инсайдеры рассказывали, что поведение Дональда Трампа очень изменилось. И в его штабе были обеспокоены его неадекватным поведением. Говорили, что он даже "саботирует" свою предвыборную кампанию.