"Я должен был умереть": Дональд Трамп впервые прокомментировал покушение на себя

45-й президент США, который снова участвует в предвыборной гонке, рассказал о пережитом, назвал опыт "сюрреалистическим".

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Дональд Трамп в субботу, 13 июля, пережил покушение, когда в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс на митинге в Пенсильвании. И в частном самолете, который вез его в Милуоки на Национальный съезд Республиканской партии, он впервые обсудил с журналистами New York Post то, что с ним произошло.

Фото репортерам запретили делать, но журналист отмечает, что раненое правое ухо Трампа закрывает свободная повязка.

"Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом. Я не должен быть здесь, я должен быть мертв. Я должен был умереть", — сказал Трамп в интервью.

45-й США президент Дональд Трамп назвал покушение на его жизнь на митинге в Пенсильвании "крайне сюрреалистичным опытом".

Пуля попала Трампу в правое ухо, через мгновение после того, как он повернул голову.

Секретная служба уже обвиняет местную полицию, заявляя, что ей было поручено обеспечить безопасность объектов недвижимости вокруг митинга Трампа в Пенсильвании

Сам Трамп говорит, что он был бы мертв, если бы не повернул голову, чтобы прочитать таблицу о нелегальных иммигрантах. В этот момент выстрел, который должен был стать смертельным, вместо этого оторвал ему небольшой кусочек уха и брызнул кровью на лоб и щеку.

Покушение на Трампа

Трамп сказал, что, когда агенты Секретной службы уводили его со сцены, он все еще хотел продолжить общение со сторонниками, но агенты сказали ему, что это небезопасно, и что его придется доставить в больницу.

Он был поражен тем, как быстро подоспели агенты, как только началась стрельба и даже показал синяк на правом предплечье, который они ему оставили, пытаясь уберечь от выстрелов.

Трамп также объяснил, почему вспомнил о своей обуви, когда агенты пытались утащить его со сцены. На видео слышно, как он говорит: "Подождите, я хочу получить назад свою обувь".

"Агенты налетели на меня с такой силой, что у меня слетели ботинки, а они мне жмут", — пошутил кандидат в президенты США.

Он похвалил сотрудников Секретной службы за их героические действия и похвалил их за то, что они застрелили стрелка, который сидел на крыше примерно в 120 метрах от сцены, где он выступал.

Трамп заявил, что Секретная служба проделала "фантастическую работу".

"Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз", — сказал бывший президент, указывая на переносицу. — Они проделали фантастическую работу. Это сюрреалистично для всех нас".

Трамп также прокомментировал невероятную фотографию, на которой он поднимает кулак и трижды говорит "Борьба", пока агенты пытаются увести его со сцены и посадить в бронированный внедорожник.

Знаковое фото Трампа, сделанное сразу после покушения Фото: Getty Images

"Многие говорят, что это самая знаковая фотография, которую они когда-либо видели. Они правы, и я не умер. Обычно нужно умереть, чтобы получить знаковую фотографию", — пошутил Трамп.

Что известно о покушении на Дональда Трампа

В 45-го президента США стреляли, когда он выступал на митинге в Батлере, Пенсильвания, 13 июля. Пуля пролетела мимо его щеки и оторвала кусочек уха. Стрелок и 50-летний поклонник Трампа Кори Комператор были убиты.

Дональд Трамп призывает нацию не позволить "злу победить" и "не бояться" после стрельбы. Мировые лидеры уже осудили "политическое насилие" на митинге Трампа.

Покушение на Дональда Трампа

Трамп также похвалил толпу на митинге, на котором, по его словам, присутствовало 55 000 человек, за сохранение спокойствия.

"Во многих местах, особенно на футбольных матчах, слышишь один выстрел, все разбегаются. Здесь было много выстрелов, и они остались. Я люблю их. Они такие замечательные люди", — отметил Трамп.

Личность стрелка была установлена: это Томас Мэтью Крукс, 20 лет. Крукс был застрелен снайпером Секретной службы. В его доме нашли взрывчатку, одноклассник молодого человека рассказал, что его травили в школе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа. По словам украинского лидера, он с ужасом узнал о происшествии и пожелал американскому политику скорейшего выздоровления.