С ужасом узнал новость: Зеленский возмутился покушением на Трампа

Украинский лидер пожелал скорейшего выздоровления американскому политику и заявил, что такому насилию нет ни оправдания, ни места в современном мире.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа, которое произошло 13 июля в американском штате Пенсильвания. По словам украинского лидера, он с ужасом узнал о происшествии и пожелал американскому политику скорейшего выздоровления.

"Я потрясен, узнав о стрельбе в бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании. Такому насилию нет оправдания и места нигде в мире. Насилие никогда не должно брать верх", — написал украинский президент в сети X.

Глава государства признался, что с облегчением узнал о том, что Трамп на данный момент находится в безопасности. Также Зеленский выразил соболезнования близким пострадавших во время стрельбы в городе Батлер.

"Я желаю сил всем, кто потрясен этим событием. Я желаю, чтобы Америка стала сильнее после этого", — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, в результате стрельбы в американском городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в результате которого погиб один человек. Стрелком оказался некий 20-летний Томас Мэтью Крукс, который в последствии был убит снайпером одной из спецслужб.